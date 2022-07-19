Один человек погиб после массового ДТП на МКАД

В результате столкновения четырех автомобилей на 22-ом км МКАД погиб один человек и двое пострадали. Департамент транспорта Москвы обнародовал видео с моментом ДТП.

На кадрах видно, что посреди трассы стоит автомобиль. Вскоре перед ним становится еще одна машина. В стоящую сзади машину врезается двигающийся по тому же ряду автомобиль. После столкновения транспортные средства разлетаются в разные стороны, и в них въезжают водители следующих машин.

«На внутренней стороне 22-го км МКАД (перед пересечением с Каширским шоссе) столкнулись четыре автомобиля. После столкновения один из автомобилей загорелся, на текущий момент огонь потушен», — говорится в сообщении столичного Дептранса в Telegram-канале.

При этом источник ТАСС в экстренных службах сообщил об участии семи машин в ДТП.

В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Движение осуществляется по двум полосам из пяти, образовался большой затор.

Ранее, 19 июля, сообщалось, что три человека погибли, еще трое получили травмы и были госпитализированы в результате ДТП в Башкирии. Инцидент произошел на 196 км федеральной трассы Уфа — Оренбург. Авария произошла в результате столкновения автомобиля Ford Focus и встречной LADA Largus.