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Экс-полковник армии США заявил о поражении Байдена в битве за Украину

Экс-полковник армии США Макгрегор заявил о поражении Байдена в битве с Россией за Украину
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Фото: ТАСС/Красильников Станислав
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Решения и действия американского президента Джо Байдена в опосредованном войне с Россией практически привели его к проигрышу в битве за Украину. Соответствующее мнение высказал полковник в отставке, экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в статье для издания The American Thinker.

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«Будучи преисполнен решимости вести свою опосредованную войну с Россией до конца, Байден проигрывает битву на Украине, а его любимая, обожествленная лошадь, НАТО, находится на аппарате жизнеобеспечения. Единственное, что падает быстрее рейтингов одобрения Байдена, — это американская и европейская экономики», — написал он.

Проблема НАТО в том, что экономические трудности из-за антироссийских санкций Байдена грозят Европе экономическим Армагеддоном, уточнил Макгрегор.

В частности, отмечается, что Германия, которая является крупнейшей экономикой ЕС, ключевым государством НАТО, испытывает трудности. Подчеркивается, что стране угрожают рост безработицы, нехватка энергии для обогрева объектов в зимний период, к тому же внутренние проблемы ФРГ обострились с появлением украинских беженцев.

Издание отмечает, что канцлер Германии Олаф Шольц осознает, что, если он возглавит в Европе «борьбу за прекращение огня на Украине вопреки возражениям Байдена, европейская поддержка НАТО и неудачной войны Байдена с Россией быстро ослабнет».

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