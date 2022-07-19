Экс-полковник армии США заявил о поражении Байдена в битве за Украину

Решения и действия американского президента Джо Байдена в опосредованном войне с Россией практически привели его к проигрышу в битве за Украину. Соответствующее мнение высказал полковник в отставке, экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в статье для издания The American Thinker.

«Будучи преисполнен решимости вести свою опосредованную войну с Россией до конца, Байден проигрывает битву на Украине, а его любимая, обожествленная лошадь, НАТО, находится на аппарате жизнеобеспечения. Единственное, что падает быстрее рейтингов одобрения Байдена, — это американская и европейская экономики», — написал он.

Проблема НАТО в том, что экономические трудности из-за антироссийских санкций Байдена грозят Европе экономическим Армагеддоном, уточнил Макгрегор.

В частности, отмечается, что Германия, которая является крупнейшей экономикой ЕС, ключевым государством НАТО, испытывает трудности. Подчеркивается, что стране угрожают рост безработицы, нехватка энергии для обогрева объектов в зимний период, к тому же внутренние проблемы ФРГ обострились с появлением украинских беженцев.

Издание отмечает, что канцлер Германии Олаф Шольц осознает, что, если он возглавит в Европе «борьбу за прекращение огня на Украине вопреки возражениям Байдена, европейская поддержка НАТО и неудачной войны Байдена с Россией быстро ослабнет».

Новость дополняется