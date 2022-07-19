Что случилось в мире за ночь, 19 июля: главные новости «Известий»

В ночь на 19 июля в России и мире произошли следующие важные события: следствие в ДНР опровергло версию об авиаударе по театру в Мариуполе, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможном увольнении 28 сотрудников СБУ, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил о готовности Москвы экспортировать в текущем сельскохозяйственном году 37 млн т зерна, Госдеп пригрозил Китаю последствиями за помощь России обойти санкции. «Известия» рассказывают о главных новостях.

Новости Донбасса — следствие в ДНР опровергло версию об авиаударе по театру в Мариуполе

Генпрокуратура ДНР пришла к выводу, что взрыв в здании драматического театра в Мариуполе произошел внутри. При разборе завалов в здании драматического театра не было обнаружено ни одного поражающего элемента, ни одной части или элемента авиабомбы либо каких-либо других боеприпасов.

Начальник следственного управления генеральной прокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко указал на то, что утверждения Киева и Европы о российском авиаударе по театру являются «ложью и фейком».

По его словам, в здании могли сдетонировать ящики, которые за несколько дней до взрыва занесли военные ВСУ.

Новости Украины — Владимир Зеленский сообщил о возможном увольнении 28 сотрудников СБУ

Украинское руководство проводит кадровую ревизию и решает вопрос об увольнении 28 должностных лиц Службы безопасности (СБУ).

Украинский лидер добавил, что основаниями для увольнения сотрудников СБУ стали неудовлетворительные результаты их работы.

Кроме того, стало известно, что Зеленский обозначил внутренний «дедлайн» для вступления страны в Евросоюз, однако точная дата не упоминается. По мнению украинского лидера, путь страны к членству в ЕС не должен занимать годы или десятилетия.

Новости России — замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил о неиспользовании коридоров России для вывоза зерна с Украины

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что открытые Россией гуманитарные коридоры для вывоза украинского зерна не используются.

Он также добавил, что в настоящее время наблюдается снижение цен на пшеницу, кроме того, третий месяц снижается индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Кроме того, Вершинин заявил, что Россия рассчитывает экспортировать в текущем сельскохозяйственном году 37 млн т зерна, в 2023-м — до 50 млн т.

Новости мира — Госдеп пригрозил Китаю последствиями за помощь России обойти санкции

Глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон не оставит без внимания любые попытки Пекина оказать помощь России в обход антироссийских санкций и примет соответствующие меры пресечения.

При этом он подчеркнул, что на данный момент нарушений со стороны Пекина замечено не было, однако США продолжают следить за развитием ситуации.

В ответ на это российский сенатор Алексей Пушков заявил, что США придерживаются двойных стандартов в отношении независимости стран, не являющихся сторонниками Вашингтона.

Пушков подчеркнул, что принципы США уходят на второй план, как только речь заходит о тех, кто придерживается другой позиции в международной политике.

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