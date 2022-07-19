Генпрокуратура ДНР: следствие не подтвердило версию авиаудара по драмтеатру в Мариуполе

Утверждение, что взрыв в драматическом театре в Мариуполе произошел в результате российского авиаудара, являются необоснованными, поскольку доказано, что взрыв случился внутри здания. Об этом во вторник, 19 июля, заявил начальник следственного управления генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР) Алексей Куцурубенко.

«Материалы уголовного дела, допросы очевидцев, уже проведенные экспертизы, исследования свидетельствуют о том, что взрыв в здании драматического театра произошел внутри. При разборе завалов в здании драматического театра не было обнаружено ни одного поражающего элемента, ни одной части или элемента авиабомбы либо каких-либо других боеприпасов», — приводит его слова «РИА Новости».

Куцурубенко подчеркнул, что в материалах уголовного дела есть показания относительно того, что за несколько дней до взрыва люди в военной форме занесли в театр ящики.

Помощник министра иностранных дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев накануне озвучивал версию, что здание мариупольского драмтеатра было подорвано изнутри. По его словам, театр заминировали и подорвали украинские боевики.

18 июля стало известно, что при самоподрыве украинской взрывчатки в дамтеатре погибли 14 человек, 11 из которых являются военными ВСУ.

До этого, 16 июня, художественный руководитель Донбасс Оперы — народный артист Украинской ССР Вадим Писарев рассказал «Известиям», что мариупольский театр взорвали националисты, когда уходили. Соответствующий вывод он сделал, поскольку возил туда гуманитураную помощь, после взрыва общался с людьми и лично осматривал здание, в котором сам танцевал в свое время.

О подрыве заминированного здания драмтеатра боевиками радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении боевиков в РФ возбуждены уголовные дела) сообщили 16 марта в Министерстве обороны РФ. В ведомстве назвали действия «азовцев» кровавой провокацией и отдельно отметили, что во взорванном здании могли находиться гражданские. Как отметили в министерстве, российская авиация не выполняла никаких задач в тот день в городской черте Мариуполя.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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