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Генпрокуратура ДНР: следствие не подтвердило версию авиаудара по драмтеатру в Мариуполе

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Утверждение, что взрыв в драматическом театре в Мариуполе произошел в результате российского авиаудара, являются необоснованными, поскольку доказано, что взрыв случился внутри здания. Об этом во вторник, 19 июля, заявил начальник следственного управления генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР) Алексей Куцурубенко.

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«Материалы уголовного дела, допросы очевидцев, уже проведенные экспертизы, исследования свидетельствуют о том, что взрыв в здании драматического театра произошел внутри. При разборе завалов в здании драматического театра не было обнаружено ни одного поражающего элемента, ни одной части или элемента авиабомбы либо каких-либо других боеприпасов», — приводит его слова «РИА Новости».

Куцурубенко подчеркнул, что в материалах уголовного дела есть показания относительно того, что за несколько дней до взрыва люди в военной форме занесли в театр ящики.

Помощник министра иностранных дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев накануне озвучивал версию, что здание мариупольского драмтеатра было подорвано изнутри. По его словам, театр заминировали и подорвали украинские боевики.

18 июля стало известно, что при самоподрыве украинской взрывчатки в дамтеатре погибли 14 человек, 11 из которых являются военными ВСУ.

До этого, 16 июня, художественный руководитель Донбасс Оперы — народный артист Украинской ССР Вадим Писарев рассказал «Известиям», что мариупольский театр взорвали националисты, когда уходили. Соответствующий вывод он сделал, поскольку возил туда гуманитураную помощь, после взрыва общался с людьми и лично осматривал здание, в котором сам танцевал в свое время.

О подрыве заминированного здания драмтеатра боевиками радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении боевиков в РФ возбуждены уголовные дела) сообщили 16 марта в Министерстве обороны РФ. В ведомстве назвали действия «азовцев» кровавой провокацией и отдельно отметили, что во взорванном здании могли находиться гражданские. Как отметили в министерстве, российская авиация не выполняла никаких задач в тот день в городской черте Мариуполя.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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