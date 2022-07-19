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В США захотели провести ревизию военного взаимодействия с Китаем

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Фото: TASS/Zuma
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Генерал армии США Марк Милли заявил о необходимости провести подробный анализ всех аспектов китайско-американского военного взаимодействия за последние пять лет. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

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«Китай находится на подъеме в экономическом и военном отношении уже более десяти лет. Он стал более смелым в Тихом океане. Поддержание открытых линий связи и управление конкуренцией снизит стратегический риск», — подчеркнул Милли.

По его словам, необходимо уделить особое внимание инцидентам с приближением китайской военной техники к стратегическим объектам США. По данным официальных лиц, задача состоит в том, чтобы фиксировать любые изменения в позиции КНР. Кроме того, руководство американских ВС стремится к полному понимаю возможностей и намерений Пекина.

В свою очередь, официальный представитель минобороны Китая Тань Кэфэй в понедельник потребовал от Вашингтона отказаться от плана по вооружению Тайваня.

По его словам, подобными действиями США наносят серьезный ущерб суверенитету Китая и разрушают двусторонние отношения в военной сфере.

Ранее, 16 июля, сообщалось, что противостояние Запада и Китая из-за Тайваня грозит причинить больший ущерб, чем нынешняя конфронтация Запада с Россией, напоминает «Газета.Ru». Отмечалось, что в мире может образоваться еще один политический кризис, если КНР захочет насильно подчинить себе Тайвань.

За день до этого Госдепартамент США одобрил возможную продажу военно-технической помощи Тайваню с ориентировочной стоимостью $108 млн. Эта сделка является четвертой продажей оружия США острову Тайвань в 2022 году и пятой при администрации американского лидера Джо Байдена.

23 мая президент США Джо Байден заявил о готовности военного участия страны в защите Тайваня «на случай вторжения». По его словам, США продолжают придерживаться поддержки безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы «его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке». Как объяснили позднее в Белом доме, слова Байдена касались поставок оружия.

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