Президенты США и Украины выступят на неделе высокого уровня ГА ООН

Президенты США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский планируют выступить на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре. Это следует из предварительной программы мероприятия.

При этом на данном этапе составления программы не уточняется, будут ли выступать на мероприятии лично или по видеосвязи.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября. Откроет неделю президент Бразилии, следующим выступит американский лидер, а также лидеры Франции и Турции.

Ожидается, что президент Украины и глава Ирана выступят 21 сентября. Премьер-министры Великобритании (22 сентября), Израиля, Италии и Японии — на следующий день. Глава правительства Германии ожидается 23 сентября.

Планируется, что 24 сентября в первой половине дня выступит представитель России на уровне министра. В этот же день будет представлен Китай, ожидается выступление премьер-министра.

В программе заявлены также выступления глав Ирана и Венесуэлы. Кроме того, выступят лидеры Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Туркмении, Узбекистан, Эстонии и главы правительств Армении и Грузии. От Азербайджана, Белоруссии и Таджикистана ожидаются министры. Также на министерском уровне запланировано выступление Сирии.

Предварительная программа мероприятия может меняться. Ближе к сентябрю будет опубликован конечный вариант уровня участников и времени их выступления.

Ранее, 15-16 июля, на Бали состоялась министерская встреча G20. Глава МИД России Лавров открыл саммит глав МИД стран G20 двусторонними встречами с китайским коллегой Ван И и министром Турции Мевлютом Чавушоглу.

В этом году отменили традиционное совместное фотографирование глав МИД стран G2. По данным ряда СМИ, вероятной причиной отмены стало отношение участников встречи к спецоперации России по защите мирного населения Донбасса.

Между тем, как рассказала российский посол в Индонезии Людмила Воробьева бойкот российской стороне ограничился только западными странами. В то же время члены G20, которые не входят в G7, включая Индонезию, «готовы слушать и услышать» позицию России.