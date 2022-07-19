Ограничения по COVID-19 ввели на предприятии на Урале

На Североуральском бокситовом руднике (СУБР) в Свердловской области вводят ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Письма-уведомления о возобновлении на предприятии мер против коронавируса сотрудники получили через мессенджер.

В закрытых помещениях масочный режим начал действовать уже с 18 июля. В пресс-службе предприятия выразили уверенность, что своевременно принятые меры оградят сотрудников от высокого процента заболеваемости и смертности, пишет ТагилСити.Ру.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о новой волне заражений коронавирусом в мире и не исключил, что она придет в РФ. Но, по его словам, она не будет такой значительной.

В то же время, Всемирная организация здравоохранения призвала страны вернуть масочный режим.