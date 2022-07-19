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В США пригрозили жесткими мерами «нарушителям» мирового порядка

Глава Минфина США: Запад применит меры против «нарушителей» мирового экономического порядка
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Фото: TASS/EPA/BRENDAN SMIALOWSKI
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Страны Запада примут жесткие меры в отношении государств, которые злоупотребляют или нарушают мировой экономический порядок, предупредила министр финансов США Джанет Йеллен.

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«Соединенные Штаты и наши союзники, такие как [Южная] Корея, будут работать вместе, чтобы продолжать требовать твердой приверженности нормам и ценностям, которые лежат в основе мирового экономического порядка», — заявила министр, выступая с речью в одном из комплексов южнокорейской компании LG.

По ее словам, Запад будет вводить жесткие меры против стран, которые «злоупотребляют этим порядком или нарушают его».

В пример Йеллен привела меры, которые «продемонстрировал [Запад] своим беспрецедентным ответом на агрессию России».

Ранее в понедельник, 18 июля, генсек ООН Антониу Гуттериш призвал во избежание голода в уязвимых регионах вернуть продукты питания из РФ и Украины, а также российские удобрения на мировые рынки. После этого замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил с замгенсека ООН Марком Гриффитсом беспрепятственный доступ российского продовольствия, удобрений и сырья на мировые рынки.

17 июля доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев рассказал, что в 2023 году мир столкнется с нехваткой продовольствия, если не будет налажена поставка зерна и удобрений из России. Он отметил, что развивающиеся страны не смогут платить $400 за тонну пшеницы и $800 за тонну удобрений, поэтому бедные регионы ждет продовольственный кризис и голод.

9 июня экономист Александр Лосев заявил о том, что ситуация на мировом рынке продовольствия будет развиваться от плохого к худшему, причем всё усугубляется подступающим финансовым кризисом. По словам экономиста, произошло это в том числе из-за локдаунов на фоне пандемии коронавируса, энергокризиса, который сейчас только усугубился антироссийскими санкциями, и из-за роста стоимости удобрений.

Еще в апреле президент РФ заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Так, например, стало известно, что по причине роста цен на энергоносители Великобритания рискует столкнуться с сильным падением уровня жизни. В Германии инфляция в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году. В США потребительские цены выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года.

Несогласные со спецоперацией страны Запада усиливают санкционное давление РФ, однако из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

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