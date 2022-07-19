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Хакер RaHDIt предупредил о прослушке через телевизор и пылесос
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Хакер RaHDIt предупредил о прослушке через телевизор и пылесос

Хакер RaHDIt заявил, что телевизор могут использовать для наблюдения и прослушивания
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пылесос, холодильник или телевизор могут быть использованы для наблюдения и прослушивания. Об этом во вторник, 19 июля, заявил участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.

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«Пылесос, холодильник, телевизоры. Сейчас большинство моделей телевизоров, они напрямую связаны с интернетом. В телевизорах стоят и камеры, и микрофоны. Сам по себе телевизор является небольшим компьютером, компьютерным устройством. Соответственно, при определенных манипуляциях возможно даже получение доступа к микрофону, камеры телевизора и удаленно там просматривать, прослушивать то, что происходит в помещении», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».

Ранее, 6 июля, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев заявил, что вычислить, есть ли на смартфоне системы Android программа для слежки, можно по разрешениям, которыми оно обладает.

Чебышев отметил, что сталкерские программы могут иметь доступ к перепискам в соцсетях и мессенджерах, перехватывать нажатие клавиш, делать скриншоты экрана, записывать окружение через микрофон и не только.

До этого, 15 июня, руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко рассказал, зачем заклеивать камеры на ноутбуке или смартфоне. По словам эксперта, в Сети широко распространены вредоносные программы, которые могут подключаться к камерам электронных устройств и следить за их владельцами. Такое ПО также может применяться для сбора конфиденциальной информации о конкретных людях — например, в целях слежки или сбора компромата.

Между тем Чебышев 17 мая отметил, что при выключении iPhone в устройстве продолжает работать целый ряд программ, через которые злоумышленники могут следить за пользователем. Одной из таких является Bluetooth.

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