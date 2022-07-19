Новую детскую поликлинику откроют в Савеловском районе Москвы

В Савеловском районе Москвы откроют новую детскую поликлинику. Об этом 18 июля сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.

К вводу в эксплуатацию готовят новую детскую поликлинику на 320 посещений. Как рассказал глава ведомства Рафик Загрутдинов, общая готовность учреждения составляет 97%, пишет агентство городских новостей «Москва». Там уже устанавливают мебель и готовят необходимые документы. Также там появится новое оборудование, поликлинику оснастят всеми необходимыми технологиями для передвижения маломобильных граждан, пишет НСН.

В четырехэтажном здании, которое расположилось по адресу: улица Вятская, владение 37-39, оборудованы зона дежурного врача, кабинет приема анализов и введения инъекций, фильтр-бокс, кафе быстрого питания, а также отделение платных медицинских услуг, педиатрическое отделение и другие помещения, отмечает сайт kp.ru.

Между этажами специалисты установили лифты. Также в здании есть тактильные указатели для людей с плохим зрением и пандусы, сообщает телеканал «360». На территории поликлиники оборудуют велопарковку и современную детскую площадку.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин открыл детскую поликлинику в Ясеневе после комплексной реконструкции. В настоящее время строительно-монтажные работы ведутся в 118 зданиях поликлиник столицы. До конца 2022 года предполагается завершить реконструкцию еще более 30 поликлиник.