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Адвокат рассказала о штрафах за неправильный ремонт полов

Адвокат Кудерко: ошибки в ремонте полов могут обернуться судебным иском от соседей
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Россиянам следует серьезно отнестись к рекомендациям по ремонту полов. Об этом во вторник, 19 июля, рассказала адвокат Елена Кудерко.

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«Значительные финансовые потери могут быть вызваны нарушением технологии ремонта полов. Основные правила устройства полов установлены СП 29.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88)», — заявила она в беседе с агентством «Прайм».

Так, проблемы могут возникнуть из-за переноса «мокрой точки» (санитарных приборов) на удаление от стояка. И это лишь один из многих примеров.

По словам эксперта, наиболее частыми последствиями некачественного ремонта являются низкая шумо- и гидроизоляция пола. В свою очередь, этом может стать причиной недовольства соседей и повлечь за собой административную ответственность.

Таким образом собственнику придется выплатить штраф в размере 2000 рублей, покрыть стоимость экспертизы и юридических услуг, компенсировать ущерб пострадавшей стороны, а также провести повторный ремонт с соблюдением всех норм под наблюдением службы приставов.

Днем ранее ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала напомнил, что курящих соседей можно привлечь к ответственности, если их привычки доставляют ощутимый дискомфорт окружающим.

Он подчеркнул, что граждане имеют право на благоприятную окружающую среду по Конституции РФ, федеральному законодательству и нормам рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, к которым Россия присоединилась в 2008 году.

По этим документам, граждане обязаны соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья от продуктов табакокурения. При этом пользование жилым помещением должно осуществляться с соблюдением прав и законных интересов всех жильцов дома.

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