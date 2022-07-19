Адвокат рассказала о штрафах за неправильный ремонт полов

Россиянам следует серьезно отнестись к рекомендациям по ремонту полов. Об этом во вторник, 19 июля, рассказала адвокат Елена Кудерко.

«Значительные финансовые потери могут быть вызваны нарушением технологии ремонта полов. Основные правила устройства полов установлены СП 29.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88)», — заявила она в беседе с агентством «Прайм».

Так, проблемы могут возникнуть из-за переноса «мокрой точки» (санитарных приборов) на удаление от стояка. И это лишь один из многих примеров.

По словам эксперта, наиболее частыми последствиями некачественного ремонта являются низкая шумо- и гидроизоляция пола. В свою очередь, этом может стать причиной недовольства соседей и повлечь за собой административную ответственность.

Таким образом собственнику придется выплатить штраф в размере 2000 рублей, покрыть стоимость экспертизы и юридических услуг, компенсировать ущерб пострадавшей стороны, а также провести повторный ремонт с соблюдением всех норм под наблюдением службы приставов.

Днем ранее ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала напомнил, что курящих соседей можно привлечь к ответственности, если их привычки доставляют ощутимый дискомфорт окружающим.

Он подчеркнул, что граждане имеют право на благоприятную окружающую среду по Конституции РФ, федеральному законодательству и нормам рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, к которым Россия присоединилась в 2008 году.

По этим документам, граждане обязаны соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья от продуктов табакокурения. При этом пользование жилым помещением должно осуществляться с соблюдением прав и законных интересов всех жильцов дома.