В США «глубоко озаботились» из-за смерти британского наемника в ДНР

Госдепартамент США «огорчен и глубоко озабочен» в связи со смертью находившегося в плену в Донецкой Народной Республике (ДНР) британского наемника Пола Ури. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил руководитель пресс-службы ведомства Нед Прайс.

«Мы огорчены и глубоко озабочены в связи со смертью Пола Ури — британского гуманитарного работника, который был захвачен Россией», — написал он в Twitter.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лондон неуместно стремится политизировать и нагнетать ситуацию вокруг скончавшегося в ДНР британского наемника Пола Ури.

Захарова напомнила, что Ури скончался 10 июля из-за тяжелых заболеваний, а также сильного стресса, связанного с пленением и нежеланием британских властей заниматься его судьбой.

О смерти Пола Ури 15 июля сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Она рассказала, что у британца был выявлен ряд хронических заболеваний, в том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, он находился в подавленном психологическом состоянии.

В тот же день Лондон обратился к российским властям за разъяснениями в связи с сообщениями о смерти Ури. МИД королевства также сообщил, что находится в контакте с украинскими властями и семьей погибшего.

Тогда же Трасс обвинила Россию в произошедшем инциденте. По ее словам, Ури был схвачен, когда якобы занимался гуманитарной работой на Украине.

В ДНР при этом отметили, что официального обращения по поводу Ури к республике не было. Министр иностранных дел Наталья Никонорова заявила, что британец участвовал в вербовочной работе, и опровергла его гуманитарную деятельность в Донбассе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».