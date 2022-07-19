Посол России Воробьева: на встрече G20 на Бали возникла очередь на переговоры с Лавровым

На встрече глав МИД стран «Большой двадцатки» (G20) не было речи об изоляции России, на двусторонние встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран, кроме участниц «Большой семерки» (G7). Об этом во вторник, 19 июля, сообщила российский посол в Индонезии Людмила Воробьева.

«Это было очевидно и во время двусторонних встреч Сергея Викторовича, кстати говоря, ни о какой «изоляции» России не может быть речи, просто потому что была очередь на двусторонние встречи с министром, так что было очень сложно всех желающих включить в график», — приводит ее слова агентство «РИА Новости».

Воробьева уточнила, что страны G20, которые не входят в G7, демонстрируют желание принимать позицию российской стороны.

В то же время посол отметила, что на мероприятии не обошлось и без русофобских высказываний. При этом в целом обстановка на встрече была спокойная, в частности, благодаря дипломатическим способностям индонезийского председательства.

Ранее, 17 июля, сообщалось, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о готовности осадить российского коллегу Сергея Лаврова, озвучивая свое желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, если ее изберут на пост премьер-министра страны.

Глава МИД России 7 июля открыл саммит министров иностранных дел «Большой двадцатки» (G20) двусторонними встречами с китайским коллегой Ван И и министром Турции Мевлютом Чавушоглу.

Позже Лавров сообщил, что не бойкотировал в ответ выступления представителей стран Запада. При этом он подчеркнул, что западные страны своим бойкотом продемонстрировали свое понимание понятия вежливости.

Саммит G20 — это встреча глав стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В этом году мероприятие состоится 15–16 ноября на острове Бали.