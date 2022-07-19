Эксперт рассказал о правильном использовании кондиционеров

Руководитель климатической компании Леонид Кучин рассказал о правильной эксплуатации кондиционеров.

В беседе с Pravda.Ru специалист отметил, что перед началом сезона использования кондиционера необходимо прочистить его фильтры. Аналогичную процедуру также можно повторить после окончания сезона. Если имеется беспокойство по поводу грибков, то можно дополнительно промыть фильтры с применением соответствующих средств.

По словам эксперта, если фильтры кондиционера будут промываться в начале сезона, то вероятность развитие грибков минимальна. Он подчеркнул, что в первые годы не должно быть специфического запаха от кондиционера. Он появляется, только если его не чистили около пяти лет.

«Если, к примеру, сделан плохой отвод конденсата, то воздух может становиться влажным. Это значит, что конденсат никуда не уходит и начинает образовываться сырость. Но в штатном режиме при нормальной работе ничего такого не будет образовываться», — объяснил специалист.

Кучин посоветовал с осторожностью пользоваться кондиционером людям со слабым иммунитетом из-за риска простудиться. Он уточнил, что комфортная разница температуры для человека между улицей и помещений составляет порядка 7 градусов, пишет RT. Кучин также рассказал, что кондиционер устанавливать нужно так, чтобы не было прямого потока воздуха на человека, на его рабочее или спальное место.

15 июля врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа заявила, что постоянно работающие в летнее время кондиционеры могут привести к ОРВИ, аллергиям, бронхитам, миозитам и даже пневмонии. Как отмечает телеканал «360», в помещении нужно находиться подальше от кондиционера, или же одеваться потеплее.

Ранее в июле главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, как охладить помещение без кондиционера. Для этих целей можно поставить в комнату таз с холодной водой и льдом, открывать окна и двери для проветривания, устраивая сквозняк, но не оставаясь в помещении в это время, пишет сайт aif.ru.

Врач отметил, что нужно поддерживать питьевой режим: понемногу и регулярно пить прохладную воду.