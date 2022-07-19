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Российские военные доставили 50 т гумпомощи жителям села под Харьковом

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Фото: Министерство обороны РФ
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Российские служащие в сопровождении военной полиции доставили партию гуманитарной помощи объемом около 50 тонн в Харьковскую область.

Грузовики в составе гуманитарной колонны передвигаются по освобожденным территориям под защитой бронированных машин. Здесь приходится соблюдать осторожность: в небе встречаются вражеские беспилотники, а на земле — взрывоопасные объекты.

Тем не менее, конвой, минуя все опасности, прибывает в пункт назначения. В разгрузке гумпомощи принимают участие добровольцы из ближайших поселений: мужчины переносят тяжести, а женщины ведут учет. Все происходит максимально быстро, поскольку всего в нескольких километрах идут бои.

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В продуктовые наборы для мирного населения входят: речка, мука, рис, а также в индивидуальном порядке — подсолнечное масло и мясные консервы. Состав гумпомощи может меняться в зависимости от потребностей людей в конкретных поселениях. Для многих такие поставки — единственная возможность накормить семью.

Вместе с продуктами выдают игрушки и памперсы для самых маленьких. Школьникам предоставляют канцелярию и развивающие книги.

17 июля Минобороны России сообщило о доставке гумпомощи в село Никольское Херсонской области. С просьбой об организации доставки гуманитарного груза обратились местные жители через расположенный в области центр гуманитарной помощи. Они собрали списки необходимых лекарств и продуктов, после чего передали их в центр.

16 июля российские военные доставили гуманитарную помощь в Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР). Жители города получили крупы, макароны, масло, чай, консервы, сахар, сладости для детей и подгузники.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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