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В Москве вырос спрос на бесплатные тренинги службы занятости для предпринимателей

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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В Москве с начала 2022 года на 60% вырос спрос на бесплатные тренинги службы занятости для предпринимателей. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

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По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, «для того чтобы помочь горожанам начать свой бизнес, московская служба занятости проводит бесплатные тренинги и мастер-классы». Участие в них с начала года приняли порядка 11 тыс. москвичей, что на 60% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Кроме того, вдвое выросло число образовательных мероприятий — сейчас их количество достигает 230, уточняет RT.

Ракова отметила, что служба занятости не только помогает получить необходимые знания и оформить самозанятость, ИП или ООО, но также сопровождает начинающих предпринимателей в начале пути. В частности, специалисты содействуют в поиске клиентов, продвижении на рынке и выходе на окупаемость, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Также москвичи могут посетить вебинары и тренинги по организации бизнес-процессов.

«Наша задача — поддержать предпринимателей, помочь им в ведении бизнеса, зачастую даже найти заказы, понять, как адоптировать свой бизнес под современные реалии», — приводит НСН слова директора Центра занятости «Моя работа» Андрея Тарасова.

Для желающих открыть свое дело на базе центра «Моя работа» проводятся 20 регулярных образовательных мероприятий. Каждый месяц проводятся тематические мероприятия с участием приглашенных экспертов и бизнес-коучей.

В июне результаты исследования сервиса «Работа.ру» и производителя «умных» онлайн-касс «Эвотор» показали, что среди динамично развивающихся сегментов малого и среднего бизнеса (МСБ) во многих городах России ― индустрия красоты, общепит, внутренний туризм, некоторые сегменты торговли.

Отмечается, что у каждого региона свои особенности. Например, в Москве чаще ищут специалистов из сферы транспорта и логистики — 23% от вакансий в регионе от малого бизнеса, в Ростове-на-Дону — специалистов в отрасли производства и агропрома, а в Самаре — работников торговли.

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