Глава МИД Чехии Липавский призвал ЕС пересмотреть соглашения с Россией по визам

Европейский союз (ЕС) нуждается в обновленной концепции взаимоотношений с РФ. С таким заявлением в понедельник, 18 июля, выступил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе он призвал внести изменения в «политику и меры по отношению к России» с учетом сложившейся геополитической обстановки и новых угроз.

По словам Липавского, обсуждение данного вопроса может состояться в рамках неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Праге в конце августа.

«Есть ряд основополагающих принципов, на которых основаны отношения ЕС и РФ, которые должны быть обновлены и адаптированы к новой реальности враждебности», — подчеркнул он.

Между тем, как отметил в этот же день директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, отношения между Евросоюзом (ЕС) и Россией находятся на беспрецедентно низком уровне, поэтому любой пересмотр послужит толчком в развитии.

В свою очередь, 29 июня лидеры стран Североатлантического альянса назвали Россию самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса. Уточняется, что военный альянс рассчитывает сохранить каналы связи с Москвой для снижения рисков и предотвращения эскалации.

28 июня экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отметил, что напряженные отношения между НАТО и Россией не дойдут до прямого столкновения. При этом политик указал на необходимость реагировать на якобы растущую со стороны Москвы угрозу.

24 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о формировании ЕС и НАТО объединения для войны с РФ.

Евросоюз ужесточил свою политику по отношению к России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля специальной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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