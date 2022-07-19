Трубопровод со спиртом нашли на границе Украины и Молдавии

Трубопровод со спиртом нашли на приднестровском участке молдавско-украинской границы, сообщает госпогранслужба Украины.

По словам сотрудников погранслужбы, во время обысков были обнаружены емкости с запахом спирта и часть свернутой полиэтиленовой трубы.

«Трубопровод с характерным запахом спирта был найден по оперативной информации сотрудников ГПСУ. Триста метров полиэтиленовой трубы простирались от линии государственной границы под землей в направлении частного дома 32-летнего гражданина Украины», — указано в заявлении ведомства.

По предварительным данным «магистраль» использовали для незаконной транспортировки спирта на Украину из приднестровского сегмента молдавско-украинской границы.

В данный момент ведутся следственные действия, трубопровод в скором времени будет демонтирован.

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