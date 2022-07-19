Детскую поликлинику открыли в Ясеневе после комплексной реконструкции

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл детскую поликлинику в Ясеневе после комплексной реконструкции. Об этом 18 июля сообщается на сайте столичной мэрии.

По словам чиновника, в Ясеневе самое большое количество поликлиник, в которых запланирована реконструкция.

В понедельник мэр побывал на открытии филиала №1 детской городской поликлиники №42 на ул. Голубинская. Собянин отметил, что в районе уже отремонтированы два из шести медучреждений, пишет НСН.

Чиновник уточнил, что ремонт длится в среднем девять-десять месяцев, отмечает сайт kp.ru. Градоначальник также добавил, что практически каждую неделю в столице завершается реконструкция одной-двух поликлиник.

В настоящее время строительно-монтажные работы ведутся в 118 зданиях поликлиник Москвы. До конца 2022 года предполагается завершить реконструкцию еще более 30 поликлиник. Помимо этого, 28 зданий будут взяты в работу в течение 2022 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе мэра и правительства Москвы добавили, что четырехэтажное здание поликлиники в ходе реконструкции практически полностью перестроили. В учреждении установили новейшее медицинское оборудование, возобновил работу детский бассейн. По просьбам жителей были сохранены кабинеты стоматологического отделения ДСП №44. На территории у поликлиники оборудовали новую детскую площадку, сообщает сайт aif.ru.

В июне заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что объем ввода объектов здравоохранения в столице в три раза превысил прошлогодние показатели. По его словам, среди объектов, получивших разрешения на ввод в первой половине 2022 года, — больничные корпуса на 245 коек, в том числе родильный дом на 130 коек в Коммунарке, пишет RT.

11 июля Сергей Собянин оценил ход строительства лечебно-диагностического комплекса при Московском клиническом научном центре имени Логинова. По словам мэра, все работы планируется завершить до конца текущего года, сообщает «Москва 24».

В феврале премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал упростить процесс обращения граждан в поликлиники. Как указал глава правительства, важен индивидуальный подход к лечению пациентов.