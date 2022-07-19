Герой РФ Сайфуллин проходит реабилитацию после второго ранения

Получивший звание Героя России командир инженерно-саперного полка общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), полковник Рустам Сайфуллин проходит курс реабилитации после второго ранения в ходе спецоперации по защите Донбасса.

В Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу вручил звезду Героя России командиру 40-го инженерно-саперного полка 41-й общевойсковой армии. Ранее Сайфуллин был удостоен государственной награды Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Отмечается, что военнослужащий в условиях непосредственного соприкосновения с противником обеспечивал выполнение инженерных задач таким образом, чтобы максимально сберечь своих подчиненных и достичь поставленных целей. Защищая мирное население, он лично руководил развертыванием и наведением переправ через реки, обеспечивая продвижение российских войск.

При восстановлении разрушенного участка одной из переправ офицер попал под беспрерывный артиллерийский и минометный огонь противника. В результате Сайфуллин получил осколочные ранения, но успешно выполнил поставленную вышестоящим штабом задачу. Продолжая содержание мостовой переправы, обеспечил продвижение личного состава с вооружением и военной техникой для дальнейшего выполнения ими поставленных задач спецоперации.

После лечения в госпитале полковник вернулся в зону проведения спецоперации, однако вскоре получил второе ранение в результате артиллерийского обстрела.

«У меня в планах, конечно, остаться в строю. Мы — продолжатели дел своих дедов и прадедов, ратный подвиг не имеем право опозорить. Все поставленные задачи выполняем своевременно, в срок. Военнослужащие это осознают и понимают», — подчеркнул он.

Подвиг Сайфуллина уже приводят в пример курсантам ТВВИКУ. Будущие офицеры инженерных войск хотят быть похожим на него, интересуются его жизнью и бытом.

По словам заместителя начальника кафедры тактики инженерных войск ТВВИКУ, подполковника Анатолия Усольцева, полковник учился старательно.

«Поскольку закончил учёбу с золотой медалью, то имел право выбора места службы и отправился в Северо-Кавказский военный округ, в Чеченскую Республику. Службу продолжил уже в Южном военном округе, а затем, после академии, получил назначение в Центральный военный округ. Мне довелось с ним пересечься при выполнении задач в Ишимском районе Тюменской области, когда оборудовали переправу. Он тогда проявил себя настоящим офицером, командиром», — указал он.

Ранее, 11 июля, сослуживцы рассказали о подвиге подполковника Андраника Гаспаряна, который принимает участие в спецоперации по защите Донбасса и продолжает руководить вверенным ему подразделением на передовой. Одноклассники, вспоминая товарища, говорят, что надежность и мужество всегда были в характере их друга.

До этого, 5 июля, сообщалось, что получивший звание Героя России командир десантно-штурмового батальона отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, майор Сергей Кузьминчук проходит курс реабилитации после ранения в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Отмечается, что он удерживал занятые рубежи в течение трех суток, обеспечил наводку наплавного моста через реку Ирпень, лишил противника наблюдения за переправой с наземных наблюдательных пунктов и, сконцентрировав на себе его внимание, позволил основным силам внезапно выйти в тыл противнику. В ходе выполнения специальной задачи Кузьминчук был ранен. При этом сам военный не считает, что совершил героический поступок.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майору Эседуллу Абачеву. Ранее в этот день с предложением присвоить генералам звания Героев России к Путину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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