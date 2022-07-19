В Москве откроют детский сад на 200 мест

В Москве готовят к вводу в эксплуатацию здание детского сада на 200 мест. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.

Новый детский сад площадью свыше 3 тыс. кв. м откроют в Южнопортовом районе по адресу: Дубровский проезд, д. 7. Как рассказал руководитель ведомства Рафик Загрутдинов, специалисты уже завершили отделочные работы, выполнили монтаж оборудования и мебели. В настоящее время завершается благоустройство территории, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Загрутдинов отметил, что здание учреждения отличается современным архитектурным обликом, фасады облицованы металлическими панелями с декоративными фигурными выступами, которые будут служить цветовыми акцентами, сообщает телеканал «360».

Помимо групповых помещений в здании расположились столовая, медкабинет, музыкальный зал с кладовой, зал для физкультурных занятий, кружковая комната для развивающих занятий, а также кабинеты психолога и логопеда, отмечает РИАМО.

В рамках благоустройства территории установят игровые площадки с навесами для прогулок, а также общую физкультурно-оздоровительную площадку, пишет НСН.

Ранее 18 июля президент России Владимир Путин призвал уделить особое внимание наличию детсадов в новых кварталах. По словам российского лидера, речь идет прежде всего о районах с новостройками, где вовремя не позаботились о необходимости такой инфраструктуры. Путин попросил руководителей регионов обратить на это особое внимание, так как в новых кварталах живет немало молодых семей с детьми.