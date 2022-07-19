Военкор «Известий» показал работу банно-прачечного поезда

Корреспондент «Известий» Александр Морозов показал кадры работы железнодорожного банно-прачечного поезда из состава группировки войск «Отважные».

Журналист узнал, что целую армию обеспечивают чистой формой и постельным бельем около 60 человек.

«Впервые такие поезда – бани, появились в русско-японскую войну, курсировали они по фронтам Великой Отечественной, актуальны и сегодня. Здесь можно постирать не только форму и белье. Получить отглаженный китель и чистое полотенце, а еще побриться и постричься, здесь есть даже своя парикмахерская», — узнал корреспондент.

Сержант Владислав рассказал «Известиям», что в день группировка войск «Отважные» стирает до двух тонн белья с передовой, которое привозят на армейских грузовиках.

Как уточнила Министерство обороны РФ, железнодорожный комплекс круглосуточно технически обеспечивает нужды военных, используется для помывки личного состава, стирки вещей, а также для организации горячего питания. Его пропускная способность составляет более 1 тыс. военнослужащих в сутки и более 1 т вещей.

«Поезд состоит из вагона-штаба, вагонов банно-прачечных, помывочных, электростанции, цистерн, складских, вагонов проживания и столовых. У нас много специфических задач, банно-прачечная сейчас основная на данный момент. У нас очень большие производственные возможности, в день можем стирать более 2 т белья», — рассказал начальник поезда Степан.

Главный энергетик поезда Сергей уточнил, что поезд может питать не только военных, но и жителей населенных пунктов, нуждающихся в горячей пище и воде.

«До тысячи частных домов мы можем обеспечить электроэнергией. Если такая необходимость будет. Период автономности может достигать до 15 суток без дозаправки. То есть мы имеем собственные топливные баки, запас топлива позволяет до 15 суток бесперебойно работать», — рассказал он.

В поезде есть также вагон-столовая, где рота солдат после всех водных процедур может поесть. Меню включает: суп картофельный, рисовый с консервами мясными, на второе — консервы мясные с кашей гречневой.

Ранее, 15 июля, корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров 15 июля показал работу солдатской кухни в Донбассе. Журналист отметил, что у военных есть всё необходимое: картофель, мясо. На кадрах видно, что на столе также присутствуют соуса, приправы, хлеб, сало, чеснок.

Ранее, 26 апреля, Минобороны опубликовало кадры организации материально-технического обеспечения подразделений ВС РФ в полевых условиях. В пунктах дислокации разворачивают полевые кухни, столовые, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, пункты хранения и заправки ГСМ.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской областей. Кроме того, 4 июля в оборонном ведомстве сообщили о полном освобождении ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».