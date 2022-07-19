Реклама
Прямой эфир
Наука
Источники сообщили о вероятном переносе запуска миссии «Луна-25»
Спорт
СМИ заподозрили фигуриста Ханю в планах объявить о завершении карьеры
Спорт
У футболиста дортмундской «Боруссии» Аллера обнаружили опухоль
Туризм
В Сочи запустили собственную систему бронирования отелей
Общество
Талантливые дети покорили Арктику на ледоколе «50 лет Победы»
Мир
Аналитики предрекли «энергетический шторм» Европе из-за жары
Общество
В Москве откроют детский сад на 200 мест
Мир
Власти Херсонской области заявили об усилении системы ПВО в регионе
Мир
Посол РФ заявила об очереди для переговоров с Лавровым на саммите G20
Общество
Детскую поликлинику открыли в Ясеневе после комплексной реконструкции
Мир
Совет Пулитцеровской премии отказался отбирать призы у газет NYT и WP
Сюжет:

Военкор «Известий» показал работу банно-прачечного поезда

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Александр Морозов показал кадры работы железнодорожного банно-прачечного поезда из состава группировки войск «Отважные».

Журналист узнал, что целую армию обеспечивают чистой формой и постельным бельем около 60 человек.

Полк дела: Авдеевка и Северск взяты в полуокружение
Освобождение этих городов вскроет оборону украинских вооруженных формирований в Донбассе, считают эксперты

«Впервые такие поезда – бани, появились в русско-японскую войну, курсировали они по фронтам Великой Отечественной, актуальны и сегодня. Здесь можно постирать не только форму и белье. Получить отглаженный китель и чистое полотенце, а еще побриться и постричься, здесь есть даже своя парикмахерская», — узнал корреспондент.

Сержант Владислав рассказал «Известиям», что в день группировка войск «Отважные» стирает до двух тонн белья с передовой, которое привозят на армейских грузовиках.

Как уточнила Министерство обороны РФ, железнодорожный комплекс круглосуточно технически обеспечивает нужды военных, используется для помывки личного состава, стирки вещей, а также для организации горячего питания. Его пропускная способность составляет более 1 тыс. военнослужащих в сутки и более 1 т вещей.

«Поезд состоит из вагона-штаба, вагонов банно-прачечных, помывочных, электростанции, цистерн, складских, вагонов проживания и столовых. У нас много специфических задач, банно-прачечная сейчас основная на данный момент. У нас очень большие производственные возможности, в день можем стирать более 2 т белья», — рассказал начальник поезда Степан.

Главный энергетик поезда Сергей уточнил, что поезд может питать не только военных, но и жителей населенных пунктов, нуждающихся в горячей пище и воде.

«До тысячи частных домов мы можем обеспечить электроэнергией. Если такая необходимость будет. Период автономности может достигать до 15 суток без дозаправки. То есть мы имеем собственные топливные баки, запас топлива позволяет до 15 суток бесперебойно работать», — рассказал он.

В поезде есть также вагон-столовая, где рота солдат после всех водных процедур может поесть. Меню включает: суп картофельный, рисовый с консервами мясными, на второе — консервы мясные с кашей гречневой.

Ранее, 15 июля, корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров 15 июля показал работу солдатской кухни в Донбассе. Журналист отметил, что у военных есть всё необходимое: картофель, мясо. На кадрах видно, что на столе также присутствуют соуса, приправы, хлеб, сало, чеснок.

Ранее, 26 апреля, Минобороны опубликовало кадры организации материально-технического обеспечения подразделений ВС РФ в полевых условиях. В пунктах дислокации разворачивают полевые кухни, столовые, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, пункты хранения и заправки ГСМ.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской областей. Кроме того, 4 июля в оборонном ведомстве сообщили о полном освобождении ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022