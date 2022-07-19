Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 19 июля

Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь ожидаются в столичном регионе во вторник, 19 июля. О погоде сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве воздух прогреется до +21…+23 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +12...+14 градусов.

Прогнозируется западный ветер со скоростью 5–10 м/с с порывами до 15 м/с. Ночью в Москве подует западный и северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/с.

На территории Московской области синоптики обещают от +19 до +24 градусов в дневное время суток и от +9 до +14 градусов — в ночное.

Атмосферное давление составит 745–747 мм ртутного столба.

Ранее, 18 июля, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что текущая неделя в Москве будет умеренно теплой, но дожди могут быть каждый день.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что с 18 по 24 июля температура воздуха в Москве будет отставать от климатической нормы.

По прогнозам синоптика, погода в будние дни будет дождливой, а к выходным придет мощный скандинавский антициклон. К субботе потеплеет до 29 градусов, а в воскресенье воздух прогреется еще на три градуса, установится солнечная сухая погода.