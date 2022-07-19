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У футболиста дортмундской «Боруссии» Аллера обнаружили опухоль

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Revierfoto
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Форварду дортмундской «Боруссии» Себастьену Аллеру диагностировали опухоль, говорится на официальном сайте клуба.

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Как следует из сообщения, 28-летний ивуариец почувствовал себя плохо на тренировке в понедельник, 18 июля. После углубленного медицинского осмотра у форварда обнаружили опухоль яичка.

Аллер покинул тренировочный сбор команды в Бад-Рагаце и вернулся в Дортмунд, где продолжит обследование, уточнила газета «Спорт-Экспресс».

«Сегодняшняя новость стала шоком для Себастьяна и для всех нас. Вся семья «Боруссии» желает ему скорейшего выздоровления. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить ему наилучшее лечение», — сказал спортивный директор дортмундского клуба Себастьян Кель.

Аллер перешел в «Боруссию» этим летом из нидерландского «Аякса». В минувшем сезоне форвард забил 34 гола и отдал девять передач в 42 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Также Аллер занял третье место среди бомбардиров в Лиге чемпионов-2021/22, забив 11 голов.

В конце августа 2021 года трехкратный чемпион мира по футболу Пеле прошел плановое обследование, которое выявило опухоль в кишечнике. 4 сентября врачи провели операцию по удалению новообразования. На данный момент Футболист все еще лечит три злокачественные опухоли (кишечника, печени и легкого). В апреле его выписали из больницы в Сан-Паулу, в Бразилии после проведения медицинских процедур по лечению рака толстой кишки.

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