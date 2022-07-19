Пушков отреагировал на санкционные угрозы США в адрес КНР

США придерживается двойных стандартов в отношении независимости стран, не являющихся сторонниками Вашингтона. Об этом во вторник, 19 июля, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Таким образом он прокомментировал угрозы США в адрес КНР на случай, если Пекин попытается обойти антироссийские санкции.

«Промолчит ли Пекин в ответ на постоянные угрозы со стороны Вашингтона, которые повторяют на все лады представители Госдепа и уже напоминают заезженную пластинку? Суверенные государства сами решают, кому оказывать помощь, с кем иметь дело и с кем вступать в альянсы. Это именно то, что США постоянно повторяют, когда речь идет о вступлении новых стран в НАТО», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, Пушков подчеркнул, что принципы Штатов уходят на второй план, как только речь заходит о тех, кто придерживается другой позиции в международной политике.

Накануне пресс-секретарь американского Госдепа Нед Прайс предупредил Китай о неизбежных санкциях в ответ на любые попытки помочь РФ в обходе ограничений. При этом он отметил, что на сегодняшний день никаких нарушений со стороны КНР замечено не было.

Ранее, 5 июля, The Washington Post со ссылкой на должностных лиц Госдепартамента сообщила о намерении США призвать Пекин воздержаться от помощи Москве.

До этого посол США в Китае Николас Бернс на форуме в университете Цинхуа в июле, отвечая на вопрос о том, что может сделать КНР для разрешения украинского кризиса, заявил, что Пекин должен прекратить обвинять НАТО в развязывании конфликта вокруг Украины и «транслировать российскую пропаганду».

До этого, в конце июня, представитель КНР в ООН Чжань Цзюнь заявил, что Китай «чрезвычайно встревожен» попытками НАТО использовать конфликт на Украине и в Донбассе как предлог для начала «новой холодной войны» и блоковой конфронтации.

В НАТО в свою очередь считают поведение Китая системным вызовом для своей безопасности. В частности, об этом было заявлено на саммите альянса 14 июня в Брюсселе. Также отмечалось, что КНР быстро расширяет свой ядерный арсенал и не следует принципам прозрачности в реализации военной модернизации, кроме того, сотрудничает с Россией в военной сфере.

Китай поддерживает дипломатическое решение кризиса вокруг Украины. Так, во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что все стороны ответственны за урегулирование ситуации на Украине и в Донбассе, и призвал их к решению проблемы путем дипломатии.