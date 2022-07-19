Реклама
Прямой эфир
Наука
Источники сообщили о вероятном переносе запуска миссии «Луна-25»
Спорт
СМИ заподозрили фигуриста Ханю в планах объявить о завершении карьеры
Спорт
У футболиста дортмундской «Боруссии» Аллера обнаружили опухоль
Туризм
В Сочи запустили собственную систему бронирования отелей
Общество
Талантливые дети покорили Арктику на ледоколе «50 лет Победы»
Мир
Пенсионерки из Лисичанска рассказали о грабежах ВСУ в магазинах
Наука
Вишня оказалась полезна в борьбе с диабетом и болезнями сердца
Мир
СМИ сообщили о планах Apple сократить наем сотрудников в 2023 году
Экономика
В России выросли продажи китайских телевизоров
Экономика
Продавцы дадут год гарантии на параллельный импорт
Общество
В России появится рейтинг пунктуальности авиакомпаний

Пушков отреагировал на санкционные угрозы США в адрес КНР

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США придерживается двойных стандартов в отношении независимости стран, не являющихся сторонниками Вашингтона. Об этом во вторник, 19 июля, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Азиатское наступление: США хотят настроить АСЕАН против РФ и Китая
Удастся ли Вашингтону перетянуть на свою сторону страны Юго-Восточной Азии

Таким образом он прокомментировал угрозы США в адрес КНР на случай, если Пекин попытается обойти антироссийские санкции.

«Промолчит ли Пекин в ответ на постоянные угрозы со стороны Вашингтона, которые повторяют на все лады представители Госдепа и уже напоминают заезженную пластинку? Суверенные государства сами решают, кому оказывать помощь, с кем иметь дело и с кем вступать в альянсы. Это именно то, что США постоянно повторяют, когда речь идет о вступлении новых стран в НАТО», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, Пушков подчеркнул, что принципы Штатов уходят на второй план, как только речь заходит о тех, кто придерживается другой позиции в международной политике.

Накануне пресс-секретарь американского Госдепа Нед Прайс предупредил Китай о неизбежных санкциях в ответ на любые попытки помочь РФ в обходе ограничений. При этом он отметил, что на сегодняшний день никаких нарушений со стороны КНР замечено не было.

Ранее, 5 июля, The Washington Post со ссылкой на должностных лиц Госдепартамента сообщила о намерении США призвать Пекин воздержаться от помощи Москве.

До этого посол США в Китае Николас Бернс на форуме в университете Цинхуа в июле, отвечая на вопрос о том, что может сделать КНР для разрешения украинского кризиса, заявил, что Пекин должен прекратить обвинять НАТО в развязывании конфликта вокруг Украины и «транслировать российскую пропаганду».

До этого, в конце июня, представитель КНР в ООН Чжань Цзюнь заявил, что Китай «чрезвычайно встревожен» попытками НАТО использовать конфликт на Украине и в Донбассе как предлог для начала «новой холодной войны» и блоковой конфронтации.

В НАТО в свою очередь считают поведение Китая системным вызовом для своей безопасности. В частности, об этом было заявлено на саммите альянса 14 июня в Брюсселе. Также отмечалось, что КНР быстро расширяет свой ядерный арсенал и не следует принципам прозрачности в реализации военной модернизации, кроме того, сотрудничает с Россией в военной сфере.

Китай поддерживает дипломатическое решение кризиса вокруг Украины. Так, во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что все стороны ответственны за урегулирование ситуации на Украине и в Донбассе, и призвал их к решению проблемы путем дипломатии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022