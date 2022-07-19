Пенсионерки из Лисичанска рассказали о грабежах ВСУ в магазинах

Пенсионерки из Лисичанска рассказали о грабежах ВСУ в магазинах

2022-07-19 02:10:54

2022-07-19 02:10:54

2022-07-19 02:10:54

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