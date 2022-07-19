Талантливые дети покорили Арктику на ледоколе «50 лет Победы»

Талантливые подростки — победители различных конкурсов побывали в образовательном круизе на атомном ледоколе «50 лет Победы». Участники путешествия узнали все об атомоходах, увидели охоту медведя на нерпу и встретили французский круизный лайнер.

Рейс прошел по маршруту Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск.

Туроператор «Посейдон» совместно с организаторами проекта «Росатома» Homo Science обеспечили 13-дневную поездку с вертолетными прогулками, высадкой на Землю Франца-Иосифа, трехразовым питанием, возможностью пользоваться бассейном с подогреваемой водой из Северного Ледовитого океана, спортзалом и ходить на массаж.

Рейс состоялся на одном из самых больших атомных ледоколов в мире «50 лет Победы».

Ледоколу под силу пройти лед толщиной до 2,8 м, рассказал «Известиям» капитан судна Руслан Сасов. В таких серьезных льдах реакторы запускают на 90%, а сам корабль преодолевает их в несколько приемов, двигаясь вперед-назад.

В путешествие к Северному полюсу отправились более 60 детей — победители всероссийского детского интеллектуального проекта «Ледокол знаний. Homo Science Project», VII всероссийской премии «За верность науке», лидеры «Школы «Росатома», члены клуба «Легенды Арктики» и другие одаренные школьники и студенты. Средний возраст детей в экспедиции — 14 лет, самому младшему участнику исполнилось 12.

К месту назначения ледокол прибыл в восемь утра 12 июля. Спустя пару часов на крепкую льдину вышел «медвежий патруль» — четыре человека с ружьями, заряженными резиновыми пулями. Вслед за патрулем спустились остальные члены экипажа. Дети закружились в хороводе, взрослые окунулись в Северный Ледовитый океан.

По пути на юг участникам экспедиции встретилось много животных — и моржей, и лежбище кольчатых нерп, и белых медведей.

Экспедиция закончилась в порту Мурманска 17 июля.

«Ледокол знаний 2022» — это часть экосистемы научно-просветительской программы Homo Science, созданной Госкорпорацией «Росатом» для молодежи в 2020 году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Путь по вершине: как талантливые дети Арктику покоряли