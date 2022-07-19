Реклама
Прямой эфир
Мир
Человек погиб и четверо ранены в результате стрельбы в Париже
Мир
В США заверили в продолжении работы с СБУ и генпрокуратурой Украины
Общество
Мэр Нижнего Новгорода поручил помочь жильцам обрушившегося дома
Мир
В Британии не смогли вынести вотум недоверия правительству Джонсона
Мир
Гутерриш обсудил с Зеленским экспорт продовольствия через Черное море
Мир
В МИД РФ ожидают экспорт 37 млн т российского зерна в 2022 году
Спорт
Теннисист Рублев допустил возможность смены спортивного гражданства
Мир
Вершинин заявил о неиспользовании коридоров РФ для вывоза зерна с Украины
Экономика
В России выросли продажи китайских телевизоров
Экономика
Продавцы дадут год гарантии на параллельный импорт
Общество
В России появится рейтинг пунктуальности авиакомпаний

Талантливые дети покорили Арктику на ледоколе «50 лет Победы»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Талантливые подростки — победители различных конкурсов побывали в образовательном круизе на атомном ледоколе «50 лет Победы». Участники путешествия узнали все об атомоходах, увидели охоту медведя на нерпу и встретили французский круизный лайнер.

Рейс прошел по маршруту Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск.

Туроператор «Посейдон» совместно с организаторами проекта «Росатома» Homo Science обеспечили 13-дневную поездку с вертолетными прогулками, высадкой на Землю Франца-Иосифа, трехразовым питанием, возможностью пользоваться бассейном с подогреваемой водой из Северного Ледовитого океана, спортзалом и ходить на массаж.

Сеанс арктической магии: трудная дорога школьников на мыс Челюскин
Репортаж об уникальном лыжном переходе подростков к самой северной точке Евразии

Рейс состоялся на одном из самых больших атомных ледоколов в мире «50 лет Победы».

Ледоколу под силу пройти лед толщиной до 2,8 м, рассказал «Известиям» капитан судна Руслан Сасов. В таких серьезных льдах реакторы запускают на 90%, а сам корабль преодолевает их в несколько приемов, двигаясь вперед-назад.

В путешествие к Северному полюсу отправились более 60 детей — победители всероссийского детского интеллектуального проекта «Ледокол знаний. Homo Science Project», VII всероссийской премии «За верность науке», лидеры «Школы «Росатома», члены клуба «Легенды Арктики» и другие одаренные школьники и студенты. Средний возраст детей в экспедиции — 14 лет, самому младшему участнику исполнилось 12.

К месту назначения ледокол прибыл в восемь утра 12 июля. Спустя пару часов на крепкую льдину вышел «медвежий патруль» — четыре человека с ружьями, заряженными резиновыми пулями. Вслед за патрулем спустились остальные члены экипажа. Дети закружились в хороводе, взрослые окунулись в Северный Ледовитый океан.

По пути на юг участникам экспедиции встретилось много животных — и моржей, и лежбище кольчатых нерп, и белых медведей.

Экспедиция закончилась в порту Мурманска 17 июля.

«Ледокол знаний 2022» — это часть экосистемы научно-просветительской программы Homo Science, созданной Госкорпорацией «Росатом» для молодежи в 2020 году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Путь по вершине: как талантливые дети Арктику покоряли

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022