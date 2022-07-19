Пенсионерки из Лисичанска рассказали о грабежах ВСУ в магазинах

Украинские боевики покинули Лисичанск после того, как подчистую ограбили магазины. Об этом в понедельник, 18 июля, военкору «Известий» Алексею Полторанину рассказали местные жительницы.

По словам пенсионерки Лидии Валуйской, группа украинских националистов обосновалась прямо возле ее дома.

«Каратели! За что нас карать надо? За то, что мы на своей земле родились? Или за то, что вообще живем под солнцем?», — возмущается женщина.

Как отметила другая жительница города Любовь Алимова, ее окно выходит прямо на магазин «Золотой».

«Их (украинских боевиков — Ред.) был человек 200 тут. И они шмыгали от этого дома до соседнего, тоже в подвале были. Машины то разгружали, то нагружали», — поделилась женщина.

Валуйская рассказала, что пыталась поговорить с одним из военных, однако сделать это было практически невозможно, так как он говорил с сильным акцентом, а язык был не похож ни на русский, ни на украинский. Женщина предположила, что это могли быть западные наемники.

«Они долго не уезжали, пока все с магазинов этих не выгребли», — добавила пенсионерка.

Алимова также уточнила, что боевая техника украинских боевиков стояла прямо под многоэтажным жилым домом, въезжали националисты чуть ли не в подъезд. При этом они жили не только в помещениях гражданской инфраструктуры, типа банков и магазинов, но и в квартирах. Однако никто не знает, куда делись предыдущие местные жильцы.

Накануне житель Лисичанска рассказал о подрыве боевиками торгового центра «Версаль» при отступлении. Отмечается, что в ТЦ хранились боеприпасы националистов, которые они не успели вывезти при отступлении. Торговый центр находился рядом с жилой девятиэтажкой. В ней взрывной волной выбило окна, несколько квартир сгорело.

До этого, 11 июля, корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин показал кадры уничтоженной под Лисичанском боевой техники украинских националистов. На представленных кадрах можно увидеть двигатель и траки уничтоженного противотанковой миной украинского танка, а также автомобиль иностранных наемников.

Об успешно проведенной операции по полному освобождению территории Луганской Народной Республики (ЛНР) стало известно 4 июля. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о проведении военными Вооруженных сил России разминирования территории освобожденного Лисичанска и оказании медицинской помощи мирным жителям.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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