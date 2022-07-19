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В Госдепе США предупредили о санкциях в случае передачи Ираном беспилотников России

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Если Тегеран решит поставлять российской стороне беспилотники (БПЛА), Вашингтон расширит санкции в отношении Ирана. Об этом заявил в понедельник, 18 июля, глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс.

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Он уточнил, что ряд других стран готов последовать примеру США в случае положительного решения иранской стороны о поставках.

«Все наши санкции остаются в силе. Любая операция подобного рода приведет к ряду санкций, которые есть у нас в запасе, а также, предположительно, ряду санкций со стороны других стран мира», — подчеркнул Прайс в ходе брифинга.

Утверждения о том, что Иран хочет предоставить России «сотни» беспилотных летательных аппаратов в скором времени, были озвучены ранее, 11 июля, Assoсiated Press. При этом уточнялось, что американская сторона не располагает информацией о том, были ли уже соответствующие поставки Москве.

Позже официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что особого развития сотрудничества РФ и Ирана по теме вооружений в настоящее время не наблюдается.

Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, санкциями в отношении Ирана страна платит за свой суверенитет.

США и страны Евросоюза вводили в отношении Ирана в разное время экономические санкции. Первые рестрикции были введены Соединенными Штатами после Исламской революции (1978–1979).

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