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Американский эксперт назвал роковой шаг Байдена против России

Военный эксперт Бьюкенен: ни один президент США в XX веке не рискнул бы воевать с Россией из-за Финляндии
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo Gonchar
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Предыдущие президенты США не пытались рисковать своей страной, ввязываясь в конфликт с Россией на территориях, которые не были жизненно важны для страны. Об этом в понедельник, 18 июня, заявил военный эксперт, автор книги «Войны Белого дома Никсона…» Патрик Бьюкенен в комментарии CNS.

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По его словам, приглашение Финляндии в НАТО является самым опасным шагом нынешнего американского лидера Джо Байдена. Он считает, что если у финнов возникнет вооруженный конфликт с Россией, то в него будут втянуты и США.

Он сравнил ситуацию с Холодной войной, когда вступление в конфликт с Советским Союзом за сохранение финской территории было бы воспринято, как безумие.

«Ни один президент времен Холодной войны не рисковал взять на себя такую ответственность — поставить выживание американской нации, чтобы защитить территорию страны, которая никогда не представляла интерес и находилась бы за тысячи миль от США», — подчеркнул Бьюкенен.

Эксперт также напомнил, что крупная держава не должна позволять меньшей державе втягивать ее в большую войну.

«Мы, американцы, сыграли ведущую роль в том, что происходящее сейчас превращается во Вторую холодную войну, более опасную, чем первая», — подытожил он.

Ранее в этот день российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что формальное вступление Финляндии в НАТО не несет непосредственной угрозы для России, однако в случае размещения военной инфраструктуры альянса в этой стране Россия будет вынуждена принимать меры.

До этого, 5 июля, министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран — членов Североатлантического альянса подписали протоколы о вступлении этих двух государств в НАТО. Накануне они завершили переговоры о присоединении к военному блоку всего за один раунд.

Как отметил в беседе с «Известиями» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, вступление этих двух стран в Североатлантический альянс мало что меняет для России.

Процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО запустили в Германии 1 июля. Его инициировал кабинет министров ФРГ. По словам представителя кабмина страны Штеффена Хебештрайта, в лице Финляндии и Швеции немецкие власти планируют получить «двух ценных партнеров».

Глава МИД Финляндии указал на то, что между Москвой и Хельсинки возник новый железный занавес.

29 июня страны Североатлантического альянса официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении. В декларации саммита организации присоединение Финляндии и Швеции указывалось как способ сделать их защищеннее, а сам альянс — сильнее.

В ответ на это в Кремле заявили, что НАТО — «достаточно агрессивный блок», в связи с чем российское Минобороны разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию альянса.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В МИД России критически отреагировали на это стремление, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

Президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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