Reuters: «Газпром» сообщил компании из ФРГ о невозможности поставить газ из-за форс-мажора

«Газпром» направил письмо европейским компаниям-клиентам с объявлением о невозможности выполнить обязательства по поставкам голубого топлива в связи с «чрезвычайными» обстоятельствами. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо российской компании.

Отмечается, что письмо датировано 14 июля и гласит, что «Газпром» задним числом объявляет о форс-мажоре в отношении поставок. По информации источника агентства, «чрезвычайное» обстоятельство связано с поставками по «Северному потоку-1».

Как опасаются в Европе, Москва может не возобновить поставки газа после планового технического обслуживания трубопровода. Причем произойти, по мнению европейской стороны, может «как ответ на санкции ЕС против России».

Агентство уточнило, что среди клиентов «Газпрома», которые получили соответствующие письма, немецкие компании Uniper и RWE. При этом Uniper сообщил, что отклонил претензию как необоснованную, а вторая компания отказалась комментировать ситуацию.

Ранее в этот день стало известно, что Канада отправила турбину Siemens Energy для газопровода «Северный поток» в Германию.

Как написала накануне газета Bild, глава ведомства канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт организовал встречу с главами земельных администраций, которая была посвящена обсуждению газового кризиса. В частности, обсуждался вопрос вероятного сокращения поставок газа по «Северному потоку».

16 июля Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В настоящее время газохранилища Германии заполнены на 55,95%.

Плановые поставки газа снизились после того, как компания Siemens отказалась возвращать из ремонта турбины в связи с антироссийскими санкциями. «Газпром», в свою очередь, 14 и 15 июля заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток».