Президент России Владимир Путин назвал результаты «Ростеха» скромными

Президент России Владимир Путин 18 июля оценил работу проектов по развитию сквозных цифровых технологий, которые курирует госкорпорация «Ростех». По его словам, они показали скромные результаты.

«Я знаю, там сейчас коллеги будут говорить, финансирования не хватает, еще что-то. Но я просто констатирую сам факт того, что происходит», — подчеркнул он.

Российский лидер также уточнил, что неудовлетворительные результаты показали проекты по созданию сетей 5G, развитию производства оборудования для интернет-вещания.

Путин напомнил, что одной из важнейших задач, которой нужно уделять приоритетное внимание, является дальнейшее развитие сквозных технологий.

Ранее, 30 июня, сообщалось, что российские ученые разработали стандарты для сетей 5G OpenRAN, которые совместимы с международными аналогами и отвечают европейским требованиям.

До этого, 27 июня, спецпредставитель президента РФ по цифровизации Дмитрий Песков заявил, что Россия может выполнить задачу создания технологического суверенитета за 10–20 лет с помощью так называемого Алмазного фонда технологий. По его словам, это возможно при создании 30–50 собственных линий передовых разработок.

На XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 17 июня президент России Владимир Путин отметил важность для страны создания собственных конкурентных технологий, товаров и сервисов, которые способны стать новыми мировыми стандартами. Он подчеркнул, что Россия рискует оказаться в позиции догоняющих, идя лишь по пути импортозамещения, поскольку будет пытаться заменить чужие товары.