Теннисист Рублев допустил возможность смены спортивного гражданства

Российский теннисист Андрей Рублев в понедельник, 18 июля, допустил смену гражданства для участия в международных соревнованиях в условиях антироссийских санкций.

«Если мы говорим о том, что надо было сделать, чтобы играть на Уимблдоне, то надо было поменять паспорт. Тогда участие было бы допустимо. Если предположить, что нас забанят на всех турнирах, а я буду хотеть дальше продолжать спортивную карьеру, то смена гражданства — один из выходов. По факту мне ничего больше не останется», — сказал он в ходе интервью.

Такую же позицию заняла вторая участница интервью, первая ракетка России среди женщин Дарья Касаткина.

В начале июля организаторов Уимблдонского турнира оштрафовали в общей сложности на $1 млн за отказ допускать российских и белорусских спортсменок до турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в Истборне, Ноттингеме и Бирмингеме.

20 апреля организаторы Уимблдона отстранили россиян и белорусов от участия в турнире. В ответ WTA и Ассоциация теннисистов-профессионалов лишила его рейтинговых очков.

Уимблдонский турнир, входящий в серию турниров Большого шлема, завершился 10 июля.

До этого, 1 июля, министры по вопросам спорта из 33 государств выступили за приостановку членства России и Белоруссии в международных спортивных федерациях. Также главы спортивных ведомств потребовали ограничить телевизионные трансляции международных соревнований в РФ и Белоруссии.

19 июня глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что время для пересмотра рекомендаций об отстранении российских атлетов еще не пришло.

Ограничения стали ответом на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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