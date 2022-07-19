Вершинин заявил о неиспользовании коридоров РФ для вывоза зерна с Украины

Открытые Россией гуманитарные коридоры для вывоза украинского зерна не используются. Об этом заявил в понедельник, 18 июля, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в ходе выступления на мероприятии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с продовольственным кризисом.

«Дефицит поставок с Украины во многом компенсирован другими производителями, при этом открытые Россией гуманитарные коридоры из украинских портов не используются, хотя переговорная работа здесь, как вы знаете, ведется», — сказал он.

Замглавы МИД добавил, что в настоящее время наблюдается снижение цен на пшеницу, кроме того, третий месяц снижается индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

По словам Вершинина, рост цен на энергоносители, а также вызванный этим скачок цен на удобрения и топливо, спекуляция и паника на рынках, взлет стоимости продовольствия, «инфляция за счет накопления рядом глобальных игроков необеспеченных долгов и бесконтрольная денежная эмиссия» составляют так называемый «кризис стоимости жизни», который наблюдается в мире.

Ранее в этот день стало известно, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в рамках визита в Тегеран обсудят тему вывоза зерна из украинских портов.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ответит отказом на решения по разблокировке портов в случае малейшей угрозы «атаки» по ним.

До этого, 13 июля, в Стамбуле завершилась встреча военных делегаций РФ, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна, на которой, по данным Минобороны России, российская сторона представила предложения по вывозу зерна из черноморских портов.

Как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в результате переговоров в Стамбуле между Россией, Турцией и Украиной состоялся диалог на тему ситуации вокруг украинского зерна, удалось сформулировать некоторые элементы возможной договоренности.

В конце июня Путин подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Он заявлял, что существуют другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.