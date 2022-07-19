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В МИД РФ ожидают экспорт 37 млн тонн российского зерна в 2022 году

Замглавы МИД РФ Вершинин: Россия надеется экспортировать 37 млн тонн зерна в 2022 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Россия рассчитывает экспортировать в текущем сельскохозяйственном году 37 млн тонн зерна, в 2023-м — до 50 млн тонн. О планах на поставки за границу рассказал 18 июля замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

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«Со своей стороны продолжаем оказывать гуманитарную помощь. На коммерческой же основе ожидаем, что экспорт из России зерна в текущем сельскохозяйственном году достигнет 37 млн тонн, в следующем — до 50 млн тонн», — сказал Вершинин на мероприятии по продовольственной безопасности в ООН.

Как добавил замглавы МИД РФ, Россия также планирует экспортировать «десятки миллионов тонн удобрений».

Ранее в понедельник генсек ООН Антониу Гуттериш во избежание голода в уязвимых регионах призвал вернуть продукты питания из РФ и Украины, а также российские удобрения на мировые рынки. Также Гуттериш обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским обеспечение экспорта украинского продовольствия через Черное море.

После этого Вершинин обсудил с замгенсека ООН Марком Гриффитсом беспрепятственный доступ российского продовольствия, удобрений и сырья на мировые рынки.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, в ходе встречи в рамках визита в Тегеран обсудят тему вывоза зерна из украинских портов.

Накануне, 17 июля, глава гиганта по производству удобрений Yara Свейн Торе Холсетер предупредил, что из-за роста цен на энергоносители и инфляции удобрения становятся дефицитными и дорогими, нехватка растительной пищи может иметь серьезные последствия для всего человечества, миру угрожает «ураган голода».

В конце июня Путин подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Он заявлял, что существуют другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу и Белоруссию.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.

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