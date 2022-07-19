В Мариуполе более 3 тыс. домов за месяц получили электричество

В 3050 жилых домах в Мариуполе возобновлена подача электроэнергии. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщает правительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

«За последний месяц было восстановлено более 20 км высоковольтных линий, распредсетей более 40 км, ранее были запущены подстанции «Мирная» и «Азовская», что позволило уже сейчас более тщательно заниматься подключением этих жилых домов и социальных объектов, которые необходимо было запитать в первую очередь. Всего восстановлена подача электроэнергии в 3050 жилых домов, как многоквартирных, так и в частном секторе, запитано более 100 объектов социальной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

По данным правительства, все мариупольские подстанции во время боевых действий получили повреждения. Отмечается, что энергетики практически круглосуточно занимались их устранением. Это позволило восстановить многие объекты и пустить их в работу в кратчайшие сроки.

17 июля энергетики подключили к энергоснабжению еще 10 жилых домов, это порядка двух тыс. жителей в Левобережном районе Мариуполя, которые давно находились без света.

«Я считаю, в этом большая заслуга компании «Россети», сотрудники которой очень быстро и плодотворно взялись за работу. Вчера подключили и школу, это первый звоночек всем, что мы готовимся к 1 сентября», — подчеркнул министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков.

Ранее, 23 июня, местные жители рассказали корреспонденту «Известий» Сергею Прудникову, что Мариуполь перестраивается на мирный лад — в городе пустили первые автобусные маршруты, люди получили пенсии за март и апрель, начинается строительство жилых кварталов.

До этого, 12 мая, в Мариуполе возобновили подачу электричества на первые социальные объекты. Среди подключенных объектов были больница скорой помощи, станция скорой помощи, дерматовенерологический диспансер, а также административные здания местных энергопредприятий.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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