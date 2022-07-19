Гутерриш обсудил с Зеленским экспорт продовольствия через Черное море

Генсек ООН Антониу Гуттериш обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским обеспечение экспорта украинского продовольствия через Черное море. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщает пресс-служба ООН.

«Генеральный секретарь [ООН] говорил сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили текущие переговоры, направленные на обеспечение беспрепятственного экспорта украинских продуктов питания через Черное море», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в рамках визита в Тегеран обсудят тему вывоза зерна из украинских портов.

13 июля в Стамбуле завершилась встреча военных делегаций РФ, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна.

В Минобороны РФ сообщили, что в Стамбуле были представлены предложения Москвы по вывозу зерна из черноморских портов. Украинская сторона, в свою очередь, заявила, что власти страны находятся в двух шагах от заключения соглашения с Россией по зерну.

На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в результате переговоров странам удалось сформулировать некоторые элементы возможной договоренности по данному вопросу. По ее словам, стороны готовятся к повторной встрече.

16 июля стало известно, что Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили вопросы создания в Стамбуле координационного центра по контролю за поставками по Черному морю сельскохозяйственной продукции с Украины.

В конце июня Путин подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Он заявлял, что существуют другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу и Белоруссию.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.