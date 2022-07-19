Реклама
Прямой эфир
Мир
Человек погиб и четверо ранены в результате стрельбы в Париже
Мир
Харрис заявила о превышении числа оружия на душу населения в США
Мир
Немецкий депутат призвал отменить санкции против России
Мир
Байден упомянул убийство журналиста Хашокджи во время визита в Эр-Рияд
Мир
Генсек ООН призвал вернуть на рынки продовольствие из России и Украины
Мир
США предупредили Иран о санкциях в случае передачи РФ беспилотников
Мир
Госдеп пригрозил Китаю последствиями за помощь России обойти санкции
Мир
Зеленский сообщил о возможном увольнении 28 сотрудников СБУ
Мир
Представители МИД РФ и ООН обсудили доступ продовольствия РФ на мировые рынки
Мир
Сунак победил в третьем туре выборов премьера Британии
Мир
Египет намерен помочь в организации поставок газа в Европу

В США заверили в продолжении работы с СБУ и генпрокуратурой Украины

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США продолжат работать с СБУ и генпрокуратурой Украины
0
Фото: Global Look Press/White House
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США продолжат взаимодействовать со Службой безопасности (СБУ) и генеральной прокуратурой Украины, несмотря на отстранение руководства этих структур. Об этом в понедельник, 18 июля, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ремонт провала: хакеры раскрыли данные украинских шпионов и их связи
Среди агентов обнаружились дипломаты, наркодилеры и насильники

В частности, она отметила, что Вашингтон будет помогать с документированием военных преступлений на территории страны, а также оказывать поддержку Киеву по вопросу антикоррупционных реформ.

«Я скажу, что со своей стороны мы продолжим работать с нашими партнерами на Украине, чтобы помочь им защититься от российской агрессии, и с украинской генеральной прокуратурой, документирующей военные преступления и жестокости, которые совершают российские силы на Украине. Мы также продолжим поддерживать антикоррупционные реформы, которые продолжаются на Украине», — сказала Жан-Пьер.

Накануне стало известно, что по приказу президента Украины Владимира Зеленского от должностей отстранены генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова, а также глава СБУ Иван Баканов. При этом и. о. генпрокурора Зеленский назначил заместителя Венедиктовой Алексея Симоненко.

Временно исполняющим обязанности главы СБУ глава Украины назначил Василия Малюка, который до этого был первым заместителем председателя службы.

Позже украинский лидер пояснил, что кадровые изменения произошли на фоне обилия фактов государственной измены со стороны сотрудников ведомств. На сегодня зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов, уточнил Зеленский.

При этом заместитель руководителя офиса президента Украины Андрей Смирнов указал на тот факт, что Ирина Венедиктова и Иван Баканов не уволены, а отстранены от исполнения обязанностей на время расследования.

Ранее, 17 июля, госбюро расследований Украины сообщило о задержании по подозрению в госизмене сотрудника СБУ, возглавлявшего до марта текущего года одно из региональных управлений.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022