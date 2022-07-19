В США заверили в продолжении работы с СБУ и генпрокуратурой Украины

США продолжат взаимодействовать со Службой безопасности (СБУ) и генеральной прокуратурой Украины, несмотря на отстранение руководства этих структур. Об этом в понедельник, 18 июля, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В частности, она отметила, что Вашингтон будет помогать с документированием военных преступлений на территории страны, а также оказывать поддержку Киеву по вопросу антикоррупционных реформ.

«Я скажу, что со своей стороны мы продолжим работать с нашими партнерами на Украине, чтобы помочь им защититься от российской агрессии, и с украинской генеральной прокуратурой, документирующей военные преступления и жестокости, которые совершают российские силы на Украине. Мы также продолжим поддерживать антикоррупционные реформы, которые продолжаются на Украине», — сказала Жан-Пьер.

Накануне стало известно, что по приказу президента Украины Владимира Зеленского от должностей отстранены генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова, а также глава СБУ Иван Баканов. При этом и. о. генпрокурора Зеленский назначил заместителя Венедиктовой Алексея Симоненко.

Временно исполняющим обязанности главы СБУ глава Украины назначил Василия Малюка, который до этого был первым заместителем председателя службы.

Позже украинский лидер пояснил, что кадровые изменения произошли на фоне обилия фактов государственной измены со стороны сотрудников ведомств. На сегодня зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов, уточнил Зеленский.

При этом заместитель руководителя офиса президента Украины Андрей Смирнов указал на тот факт, что Ирина Венедиктова и Иван Баканов не уволены, а отстранены от исполнения обязанностей на время расследования.

Ранее, 17 июля, госбюро расследований Украины сообщило о задержании по подозрению в госизмене сотрудника СБУ, возглавлявшего до марта текущего года одно из региональных управлений.