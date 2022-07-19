Человек погиб и четверо ранены в результате стрельбы в Париже

Стрельба произошла в кальянной в 11-м округе Парижа. Об этом в понедельник, 18 июля, пишет издание BFM. Информацию подтвердил глава округа Франсуа Воглин.

По его словам, один человек погиб, еще четыре получили ранения. Очевидцы рассказали, что двое неизвестных подъехали к заведению и расстреляли двоих человек, сидевших у входа.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Отмечается, что посетители кальянной смогли задержать одного из нападавших. Второму удалось скрыться, в настоящий момент он разыскивается.

Мотивы преступления пока что неизвестны.

Днем ранее мужчина с винтовкой открыл огонь в торговом центре Индианы (США). По меньшей мере четыре человека погибли, двое пострадали.