Байден упомянул убийство журналиста Хашокджи во время визита в Эр-Рияд

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, президент США Джо Байден поднял тему убийства журналиста Джамаля Хашокджи в самом начале встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

На брифинге для журналистов пресс-секретаря попросили прокомментировать тот факт, что представители Саудовской Аравии опровергают подобный разговор.

Жан-Пьер в ответ на это призвала ориентироваться на версию событий, озвученную самим Байденом.

«Он очень четко сказал, какую позицию он занимает по поводу смерти Джамаля Хашокджи, его убийства, он упомянул об этом с самого начала их встречи», — подчеркнула Жан-Пьер.

Ранее, 16 июля, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, который присутствовал на встрече Байдена и бен Салмана, заявил, что не слышал обвинений в причастности принца к убийству Хашокджи.

Байден после возвращения в США на встрече с прессой опроверг слова аль-Джубейра.

Поездка американского лидера в Саудовскую Аравию прошла в рамках его ближневосточного турне. Как отмечал ранее президент США, встреча с лидерами этой страны необходима для стратегического партнерства, которое «основано на общих интересах и ответственности с сохранением приверженности фундаментальным американским ценностям».

15 июля Байден утверждал, что назвал бен Салмана ответственным за убийство журналиста Хашокджи. Он также добавил, что не жалеет о своем намерении превратить Саудовскую Аравию в «страну-изгоя» в связи с тем инцидентом.

8 мая The Telegraph заявила, что Саудовская Аравия может подтолкнуть мир к рецессии и усугубить мировые проблемы, если не увеличит добычу нефти. Причиной нежелания Саудовской Аравии «помогать» западным партнерам автор статьи называет возрастающую неприязнь королевского дома к Америке из-за позиции Белого дома по ситуации с Хашокджи. В результате Эр-Рияд не присоединяется к санкциям против России и переориентирует поставки своей нефти на Китай и Индию.

Хашокджи был убит в 2018 году на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Его тело было расчленено и уничтожено.