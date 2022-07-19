Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны России сообщило о новых подвигах российских военных, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В оборонном ведомстве рассказали о мужественных и профессиональных действиях ефрейтора Андрея Медведева, который в составе группы российских военнослужащих выполнял задачу по прочесыванию местности вблизи одного из населенных пунктов, находящегося под контролем украинских националистов. Продвигаясь по лесополосе, военнослужащий обнаружил укрепрайон противника и подразделение неонацистов численностью до 20 человек.

Медведев мгновенно оценил силы противники и передал координаты укрепрайона в штаб, что позволило уничтожить его прицельным ударом российской артиллерии.

Через несколько дней ефрейтор участвовал в боях за освобождение одного из населенных пунктов. Несмотря на непрекращающийся огонь противника, он продолжал продвигаться по населенному пункту. Он выявил, а также уничтожил один пикап с установленным на нем минометом и два наблюдательных поста противника. Это способствовало обеспечению оперативного продвижения основных сил полка на данном участке местности. Действия Медведева позволили российской группировке развить наступление и освободить населенный пункт от вооруженных формирований украинских националистов.

Также в МО отметили мужество и героизм сержанта Вадима Чыкая. Военнослужащий перемещался по местности и обнаружил в лесополосе группу вооруженных людей. Оценив сложившуюся обстановку, российские военные вступили в бой с противником.

Сержант умело использовал естественные условия местности, выбирал выгодные огневые позиции и вел прицельный огонь по боевикам, нанося ему значительный урон, а также руководил огнем своих подчиненных. Чыкай в ходе боя уничтожил расчет ПТУР противника, а также до пяти националистов. Кроме того, он лично эвакуировал раненого товарища из-под огня противника. После того, как сержант оказал ему первую помощь, он продолжил выполнять поставленную задачу. Несмотря на ожесточенное сопротивление, группа боевиков была полностью уничтожена.

В Минобороны также обратили внимание на самоотверженность командира танковой роты, капитана Владислава Селиверстова. Его рота в составе батальонно-тактической группы мотострелкового полка выполняла задачу по взятию под контроль одного из аэродромов, занимаемого украинскими националистами.

Отмечается, что военнослужащие прорвали оборону националистов, уничтожив сосредоточенным огнем долговременные огневые точки на подступах к поселку. Продолжив наступление, капитан умело использовал естественные условия местности, выбирал выгодные огневые позиции и вел прицельный огонь по боевикам, нанося им значительный урон.

Танкисты под руководством Селиверстова уничтожили три единицы боевой техники и 10 человек живой силы противника. Грамотные действия капитана позволили российской группировке разгромить значительно превосходящие силы противника и обеспечить освобождение населенного пункта от националистов.

Ранее в этот день в Минобороны сообщили, что российские войска высокоточными ракетами поразили пункт временной дислокации «иностранного легиона» в Донецкой Народной Республике (ДНР). Отмечается, что уничтожено до 250 боевиков.

Накануне сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили около 200 украинских боевиков в городе Чугуев Харьковской области. Также было уничтожено также более 10 единиц бронетанковой техники.

Кроме того, представитель Минобороны России Игорь Конашенков указал на то, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросли случаи дезертирства из-за значительных потерь военнослужащих.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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