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Ушаков заявил, что условия для ведения переговоров с Украиной могут отличаться от прежних

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Условия для российско-украинских переговоров будут совершенно другими в случае их возобновления. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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По его словам, украинская делегация перестала поддерживать контакт с российской стороной после достижения стамбульских договоренностей.

«Так что если сейчас переговоры будут возобновляться, то уже условия совершенно иные», — сказал Ушаков.

Он также добавил, что ни Киев, ни западные страны не показывают заинтересованности в диалоге.

Ранее в этот день официальный представитель российского МИДа Мария Захарова указала на то, что киевский режим сам отказался от переговоров с Москвой. По ее словам, подтвержден факт, что «сотоварищи» украинского лидера Владимира Зеленского «мира не хотят».

При этом президент России Владимир Путин 7 июля на встрече с лидерами думских фракций заявил, что РФ не отказывается от мирных переговоров. Однако он считает, что чем позже они начнутся, тем сложнее «будет с нами договариваться». Российский лидер также обратил внимание, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до «последнего украинца», являются трагедией для всего украинского народа.

До этого, 17 мая, заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на то, что переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть ситуацию.

Накануне глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Киев не ответил на предложения РФ по мирному урегулированию.

Четвертый очный раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта. Тогда Мединский рассказал, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, подчеркнули в Кремле.

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