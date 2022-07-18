Эндокринолог предупредила о риске инсульта из-за алкоголя в жару

Употребление сладких напитков, в том числе алкогольных, в жаркую погоду может привести к инсульту. Об этом рассказала в понедельник, 18 июля, диетолог-эндокринолог Татьяна Филиппова.

По ее словам, риски возникновения инсульта повышают имеющиеся у человека сердечно-сосудистые патологии, а также склонность к повышенному артериальному давлению или проблемы с сосудами головного мозга.

«Алкоголь и крепкий, и не крепкий в жаркую погоду может вызвать серьезные негативные последствия для организма. Это и повышение давления, это и расширение сосудов, это и проблемы сердечно-сосудистой системы. Соответственно, учащение сердцебиения. Это могут быть какие-то кризовые ситуации, когда у человека может подняться давление, участиться пульс», — приводит слова специалиста Пятый канал.

Врач подчеркнула, что алкоголь в коктейльных напитках может ощущаться слабо, поскольку он смешан с соками и водой. Проконтролировать дозировку употребления таких напитков весьма сложно, человек может сильно опьянеть из-за количества выпитых коктейлей.

Кроме того, Филиппова рассказала, что в жару не рекомендуется есть острые, чрезмерно соленые, сладкие или же содержащие большое количество приправ блюда, которые могут привести к избыточному обезвоживанию организма.

Медик добавила, что инсульт представляет собой нарушение кровообращения в головном мозге, вызванное закупоркой или разрывом сосудов. При этом в 80–85% случаев встречается ишемический инсульт.

Врач напомнила, что основными симптомами инсульта являются опускание лица слева или справа, слабость мышц, нарушение воспроизведения и восприятия речи, неспособность считать. Кроме того, неверно могут быть истолкованы шаткость походки, пьяная речь, онемение, покалывание, утрата чувствительности в руке или ноге, заключила Филиппова.

Ранее в понедельник врач Евгений Лакша рассказал, что определить риск инфаркта и инсульта можно при ультразвуковом исследовании артерий шеи, показывающем изменения, которые в будущем могут обернуться болезнью. Смысл исследования заключается в поиске атеросклеротических бляшек, вызывающих сужение артерий, уточнил он.

13 июля заведующая кардиологическим отделением «Новой больницы» в Екатеринбурге, кандидат медицинских наук Елена Гричук предупредила, что от сердечно-сосудистых заболеваний риск смерти в жару увеличивается от пяти до 15 раз. По ее словам, потоотделение приводит к обезвоживанию организма, а оно уже ведет к сгущению крови и повышению риска возникновения тромбов внутри сосудов.