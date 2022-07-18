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Сунак победил в третьем туре выборов премьера Британии

Риши Сунак набрал наибольшее количество голосов в третьем туре выборов премьера Британии
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Фото: REUTERS/Lee Smith
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Экс-глава минфина Великобритании Риши Сунак набрал наибольшее число голосов в третьем туре выборов на пост премьер-министра страны. Трансляцию приведения итогов голосования главой руководящего комитета Консервативной партии Грэмом Брэйди вел телеканал Sky News.

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Сунак набрал 115 голосов.

Второе место по итогу голосования заняла замминистра по международной торговле Пенни Мордонт с 82 голосами. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс вышла на третье место, набрав 71 голос. Четвертой стала депутат Кеми Бэйднок (58).

Таким образом глава комитета по иностранным делам парламента Британии Том Тугендхат выбыл из борьбы за пост премьер-министра. Он получил меньше всего голосов коллег по фракции — 31.

Всего о желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, семь из них вышли из гонки на более ранних этапах.

Четвертый раунд намечен на 19 июля. Туры будут проходить до тех пор, пока не останутся два основных претендента, и каждый раз будет выбывать кандидат с наименьшим числом голосов. Победителя выбирать будут все члены партии по почте.

14 июля глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди сообщил о том, что в третий тур выборов премьер-министра Великобритании прошли пять кандидатов.

Среди них экс-глава минфина Риши Сунак, глава МИДа Лиз Трасс, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат и бывший замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

При этом никто из них не поддержал идею присутствия экс-премьера Бориса Джонсона в кабинете министров.

11 июля Джонсон заявил, что не будет публично поддерживать ни одного из кандидатов, так как «не хотел бы подрывать чьи-либо шансы». Также он признался, что думает уйти из политики. Однако 15 июля СМИ сообщили, что Джонсон призывает соратников по партии не поддерживать Сунака.

Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля, после того как из его правительства ушли свыше 50 политиков. Решение было принято на фоне назначения британским премьером на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Помимо этого Джонсона и его окружение обвинили в организации увеселительных мероприятий во время локдауна, введенного из-за коронавирусной инфекции.

Имя нового премьер-министра и главы Консервативной партии станет известно 5 сентября.

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