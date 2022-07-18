Египет намерен помочь в организации поставок газа в Европу

Египет намерен предоставить помощь для организации поставок газа в Европу. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил на пресс-конйференции президент республики Абдель Фаттах Ас-Сиси по окончании переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Текущие проблемы в области энергетики требуют нашего сотрудничества для смягчения их последствий. Египет готов укреплять партнерство с Германией и предоставить свои ресурсы для обеспечения поставок газа из Восточного Средиземноморья в Европу», — сказал глава арабского государства.

Он также добавил, что обе стороны признают необходимость согласованных действий для борьбы с общей проблемой и поиска «глобальных решений».

Ранее, 15 июня, телеканал Sky News Arabia сообщил, что Брюссель, Тель-Авив и Каир подписали меморандум о взаимопонимании в сфере экспорта газа из Израиля через Египет в Европу. Голубое топливо будет поставляться через египетские станции по сжижению газа в Идку и Дамиетте. Документ был заключен на полях седьмой министерской встречи Восточно-средиземноморского газового форума в Каире. Он рассчитан на три года с автоматическим продлением еще на два года.

Как отметил в тот же день эксперт Станислав Митрахович, Евросоюз активно ищет замену 150 млрд куб. м российского газа и один из рассматриваемых вариантов — газ Восточного Средиземноморья, который нашли в последние 10 лет. Появилась добыча на шельфе Кипра, Израиля, Египта. В 2021 году Египет экспортировал уже около 10 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ).

16 мая главный советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын заявил о готовности страны направлять газ в Европу из Восточного Средиземноморья. По его словам, ресурс может стать альтернативным источником энергии для ЕС, который хочет снизить свою зависимость от российского газа.