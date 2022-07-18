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Минобороны заявило о дислоцировании ВСУ на территории школы в Харькове
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Минобороны заявило о дислоцировании ВСУ на территории школы в Харькове

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Фото: Global Look Press/Andriy Andriyenko
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На территории школы в Харькове дислоцированы подразделения украинских военных. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщает Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию.

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«В Харькове на территории школы № 8 (Салтовское шоссе) дислоцированы подразделения ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.), оборудованы позиции артиллерии и РСЗО, при этом эвакуация местных жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась», — говорится в сообщении.

Также в Павлограде Днепропетровской области в школе № 6 оборудован опорный пункт националистов, в подвале размещены склады боеприпасов.

В Доброполье Донецкой Народной Республики (ДНР) на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов военнослужащие ВСУ оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов, во дворах разместили военную технику и запретили жителям покидать свои квартиры.

«Такие действия киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», — заявили в штабе.

16 июля в Минобороны заявили, что украинские неонацисты оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в одной из школ города Соледара ДНР.

До этого, 14 июля, министерство сообщило о том, что украинские боевики оборудовали огневые точки в больницах нескольких населенных пунктов ДНР. Радикалы заняли гражданские объекты в Дружковке, Угледаре, Белозерском.

8 июля Минобороны РФ зафиксировало несколько случаев использования украинскими боевиками учебных заведений в качестве опорных пунктов и складов боеприпасов. Кроме того, украинские боевики минируют некоторые учебные заведения, намеренно не ставя в известность местное население.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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