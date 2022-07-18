Стали известны подробности убийства директора интерната в КБР

Следователям удалось установить личность подозреваемого в убийстве директора психоневрологического интерната в Кабардино-Балкарии и начальника его охраны. Как сообщил источник «Известий» 18 июля, преступление произошло, когда мужчина в камуфляжной форме вошел вслед за руководителем в его кабинет и выстрелил в директора. Кадры, на которых запечатлен злоумышленник, есть в распоряжении редакции.

Киллера пытался остановить охранник, который тоже в последствии был ранен и скончался на месте происшествия. После этого сотрудники диспансера также предприняли попытку задержать убийцу, но тому удалось сбежать.

Как установили правоохранители, совершившим преступление является гражданин Мамбетов А., проживающий в городе Чегем. По информации источника «Известий», на место преступления киллер приехал на такси. На данный момент поиском убийцы занимаются представители правоохранительных органов.

Ранее в понедельник сообщалось о совершенном покушении на директора психоневрологического интерната Балова М. в Кабардино-Балкарии и его охранника. Мужчин застрелили около 11 утра в рабочем кабинете Балова.

Ранее, 16 июля, стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве четырех человек в Ростовской области. Как сообщили журналистам в СУ Следственного комитета (СК) РФ по региону, им оказался 36-летний местный житель. По факту убийства семьи было возбуждено уголовное дело.