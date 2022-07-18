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«Газпром» не сможет поставить газ компании из ФРГ из-за форс-мажора

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По крайней мере одна крупная энергетическая компания Европы была предупреждена «Газпромом» о невозможности поставлять топливо из-за форс-мажора. Об этом 18 июля сообщает Reuters со ссылкой на письмо российской компании.

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Источник агентства уточнил, что речь идет о компании из Германии и касается поставок по газопроводу «Северный поток». Согласно документу, режим форс-мажора вступил в силу с 14 июля.

Позже стало известно, что уведомление от «Газпрома» о форс-мажорных обстоятельствах получил немецкий концерн Uniper. Там посчитали такое основание необоснованным, в связи с этим компания не приняла объяснение российской стороны, пишет «Газета.Ru».

Под форс-мажором обычно подразумеваются стихийные бедствия, которые освобождают сторону от своих юридических обязательств, уточнили в немецком концерне.

В свою очередь, в самом «Газпроме» пока не прокомментировали данное сообщение и не подтвердили подлинность данных. «Известия» уже отправили в компанию запрос с просьбой оценить сообщение западного СМИ.

Накануне правительство Германии выразило свои подозрения в том, что Россия может сократить поставки газа по «Северному потоку». Как заявил глава ведомства канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт на встрече с главами земельных администраций, Россия не возобновит поставки газа полностью после ремонта трубопровода.

До начала ремонта газопровода в Европу через «Северный поток» ежедневно шло около 67 млн куб. м газа. Он работал примерно на 40% мощности, поскольку немецкий концерн Siemens дважды не вернул «Газпрому» турбины после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций. Позднее в Оттаве объявили о решении вернуть оборудование «Газпрому», сделав исключение, несмотря на санкции.

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