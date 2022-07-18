В Австрии опровергли планы по вступлению в НАТО вслед за Швецией и Финляндией

Австрия не собирается следовать примеру Швеции и Финляндии и становиться членом Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 18 июля заявил канцлер страны Карл Нехаммер на пресс-конференции в Вене.

Нехаммер прояснил данный вопрос во время переговоров с прибывшим с визитом в Вену премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером.

«Подобная дискуссия в Австрии не ведется. Австрия придерживается совместной политики Евросоюза (ЕС) в международной сфере и сфере безопасности, а также планирует инвестировать больше средств в собственную оборону», — цитирует канцлера братиславская газета Pravda.

В мае опрос жителей Австрии показал, что большинство граждан выступают против вступления страны в НАТО, а также не поддерживают возможное членство Украины в Европейском союзе.

В том же месяце член Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Роман Хайдер сообщил, что Вена поставила под вопрос свой статус нейтрального посредника при решении международных конфликтов, так как ввела санкции против России и заняла сторону НАТО в ситуации на Украине. Хайдер добавил, что нейтральный статус Австрии закреплен в конституции страны с 1955 года и подтверждается тем, что она не входит в Североатлантический альянс.

29 июня страны Североатлантического альянса официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении. В декларации саммита организации отмечалось, что присоединение Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, а альянс — сильнее.

До этого Анкара тормозила начало процесса о присоединении, выражая опасения в связи с поддержкой Стокгольмом и Хельсинки Рабочей партии Курдистана (РПК). Однако сторонам всё же удалось договориться об усилении сотрудничества в борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции РПК в обмен на соглашение по экстрадиции ее членов.