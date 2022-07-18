Правительство Запорожской области возглавил Антон Кольцов. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов «РИА Новости».

«Был представлен глава правительства Запорожской области Антон Кольцов, до этого занимавший пост первого заместителя губернатора Вологодской области», — рассказал он.

14 июля глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в Запорожье в начале осени текущего года пройдет референдум о вхождении в состав РФ. Запорожье планирует стать областью России, а не отдельной республикой.

За день до этого Рогов отметил, что Запорожская область может получить гарантии безопасности только в качестве субъекта Российской Федерации, поэтому референдум о присоединении будет проведен, несмотря на попытки Киева помешать этому.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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